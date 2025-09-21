La Polizia locale salva un gatto ferito. Galloni: "Sempre sensibili agli animali"

Un intervento tempestivo della Polizia Locale del Nuovo circondario imolese ha permesso di salvare la vita a un giovane gatto rimasto ferito in un incidente stradale questa mattina a Castel Guelfo. L’episodio si è verificato in viale dei Martiri, all’altezza della farmacia locale, dove gli agenti hanno rinvenuto un cucciolo di gatto gravemente ferito sul ciglio della strada, verosimilmente a seguito di un investimento da parte di un veicolo. Il commissario Massimo Marabini, responsabile del presidio, è intervenuto personalmente con grande prontezza, procurandosi i materiali necessari presso la farmacia per trasportare in sicurezza l’animale spaventato e dolorante.

Il felino è stato immediatamente trasferito alla clinica veterinaria di Toscanella per ricevere le cure urgenti. Il gatto, un maschio soriano tigrato nero e verde, è stato prontamente soccorso e stabilizzato dal personale medico veterinario. Le sue condizioni fisiche – ben nutrito e curato – hanno subito fatto pensare che si trattasse di un animale domestico e non randagio. Nonostante l’assenza di un obbligo di registrazione che avrebbe facilitato l’identificazione, il personale della clinica veterinaria è riuscito nel corso della giornata a rintracciare i proprietari, che nel pomeriggio si sono recati alla struttura per riportare a casa il loro amico a quattro zampe.

"Questo episodio dimostra l’attenzione e la sensibilità dei nostri operatori anche verso gli animali in difficoltà – ha commentato il comandante della Polizia Locale Massimiliano Galloni –. La collaborazione con la farmacia e la clinica veterinaria è stata fondamentale per il lieto fine di questa vicenda".