La polka chinata conquista la tv. Poli e Rovida da De Martino. Un ballo coi vip in prima serata

Stasera tutto è possibile. Anche portare la polka chinata su Rai Due e coinvolgere nella bolognesissima danza di inizio ‘900 un ‘califfo’ del ballo come Stefano De Martino o avere come improbabili partner di pista Francesco Paolantoni e Andrea Pucci. A riuscire nell’impresa è stata la BB Group Ballando Ballando di Castel San Pietro, non nuova a blitz televisivi sui canali più importanti del Belpaese. Dopo Italia’s Got Talent e Tu sì che vales, questa volta la scuola di ballo castellana è tornata in Rai a otto anni dalla prima volta a "Stasera tutto è possibile" (quando conduttore era Amadeus), e ha messo in vetrina il collaudatissimo due composto da Alessandro Poli e Matteo Rovida, il primo castellano, il secondo della vicina San Lazzaro. "Gran bella emozione", ha commentato a caldo Alessandro, appena quindicenne quando nel 2009 si avvicinò guidato dal maestro Giancarlo Stagni alla polka chinata, affascinato dalla storia di un ballo "che era praticamente estinto, e che si ballava esclusivamente a Bologna, al contrario della filuzzi che, pur avendo radici solidissime nel capoluogo emiliano, era poi riuscito ad avere un po’ di gloria anche fuori dai confini della provincia". Affascinato anche, Alessandro, dalla genesi della polka chinata, "inventata quando alle ragazze non era permesso ballare con i ragazzi, e allora a Bologna si cercò di ideare un ballo che in qualche modo mettesse in mostra anche ‘a distanza di sicurezza’ la forza e la virilità dell’uomo".

Tutt’altro che semplice da ballare, la polka chinata. E se ne sono accorti Francesco Paolantoni e Andrea Pucci, sventurati (e improvvisati) compagni di ballo di Alessandro e Matteo. "E’ andato meglio Matteo – ci fa su una risata Alessandro -, perché il suo compagno di ballo Paolantoni non se l’è neppure cavata malaccio, invece io con Pucci ho fatto decisamente più fatica". Manco a dirlo, invece, promosso a pieni voti il conduttore Stefano De Martino. "Ha imparato in fretta e discretamente bene, ma se nella vita sei nato e cresciuto ballerino, non vale", è l’ironica recensione conclusiva di Alessandro che si lascia alle spalle un’altra avventura televisiva, con l’auspicio che anche in futuro la tv dia spazio alla polka chinata.

Claudio Bolognesi