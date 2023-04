La prevenzione della cocciniglia cerosa

La cocciniglia cerosa è abbastanza frequente specialmente nelle piante coltivate in serra, soprattutto per quelle allevate in vaso quali, ad esempio, filodendri, nasturzio, anturio, felci e palme; l’insetto allo stadio adulto ha forma allungata di colore crema segmentato ricoperto da peluria, oltre che da sostanze cerose; presenta cicli riproduttivi continui con la contemporanea presenza di diversi stadi di sviluppo. Il danno che questa cocciniglia produce, in presenza di forti infestazioni, consiste in un rapido deperimento vegetativo della pianta attaccata, con possibile comparsa di deperimenti vegetativi più o meno estesi e disseccamenti delle foglie. Detta sintomatologia viene spesso aggravata anche dalla cosiddetta melata prodotta durante i vari stadi evolutivi della cocciniglia.

La prevenzione contro questo fitofago riveste importanza primaria e consiste nella utilizzazione, durante i vari rinvasi, di terriccio nuovo e sterilizzato con vapore acqueo surriscaldato allo scopo di devitalizzare il più possibile le varie forme infestanti ed infettive. Occorre, tuttavia, tenere in considerazione che il controllo di questo insetto spesso è difficoltoso considerati gli organi che vengono colonizzati e quindi infestati, quali sono gli apparati radicali, i quali spesso sono difficilmente raggiungibili dai trattamenti con i vari principi attivi per cui si tende in linea di massima, ad operare solamente in coltura protetta soprattutto su piante coltivate in vaso. Nelle suddette condizioni vengono eseguiti gli interventi al terreno nella zona circostante il colletto, ossia nella parte anatomica posta tra fusto e radici, direttamente agli apparati radicali mediante immersione del cosiddetto pane di terra avvolgente le radici stesse con soluzioni insetticide mentre, in alcuni casi, possono risultare efficaci anche l’uso preventivo di prodotti denominati geodisinfestanti.

Luigi Marchetti, fitopatologo