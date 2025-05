La prima guida di Palazzo Tozzoni

Domani alle 18, nel salone d’onore di Palazzo Tozzoni, verrà presentata al pubblico la prima guida cartacea in lingua italiana e inglese della casa museo imolese. La guida, edita dalla casa editrice Sagep di Genova, è realizzata da Imola Musei grazie al contributo del servizio Patrimonio culturale della Regione per la valorizzazione delle ‘Case e studi delle persone illustri’.

La guida, già in vendita nelle biglietterie dei musei civici imolesi, restituisce le vicende storiche del Palazzo e della famiglia Tozzoni, oltre a descrivere gli ambienti e gli oggetti artistici che vi sono conservati anche attraverso un nutrito corredo fotografico. Inoltre numerosi box all’interno del testo forniscono ai lettori dei focus tematici su aspetti curiosi legati alle stanze della casa o ad alcuni membri della famiglia Tozzoni.

"I visitatori che da oggi entreranno nella casa museo di palazzo Tozzoni oltre a poter utilizzare come supporto alla visita l’audioguida narrativa gratuita già in dotazione, fruibile attraverso smartphone, potranno acquistare la guida cartacea come strumento di approfondimento durante e dopo la visita alla casa-museo – commenta il direttore Diego Galizzi -. Mi piace sottolineare che entrambi gli strumenti sono disponibili al pubblico sia in italiano che in inglese".

Per partecipare all’incontro non occorre la prenotazione, l’ingresso sarà libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.