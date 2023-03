La primavera dei motori Passione Ferrari in pista

Il primo giorno di primavera coincide quest’anno con il ritorno dei motori in Autodromo. Un’uscita dal letargo, quella del circuito cittadino, accompagnata dal suono inconfondibile del Cavallino Rampante che, riecheggiando in tutta la città, ha come di consueto richiamato capannelli di decine di appassionati dietro i cancelli dell’impianto e alle Acque minerali. Protagoniste, lungo i tornanti del tracciato, le Ferrari Programma XX e F1 Clienti. Oggi si replica.

L’occasione è ghiotta: si possono ammirare, da un lato, vetture estreme e speciali, frutto della ricerca tecnologica più esasperata. Auto seguite e gestite dagli ingegneri di Ferrari che, attraverso una continua raccolta dati, prepara il terreno per lo sviluppo di soluzioni che poi saranno implementate nelle vetture di serie del Cavallino Rampante.

Ancora più suggestiva la possibilità offerta dall’ingresso in pista delle F1 Clienti, iniziativa della Ferrari che dal 2003 dà l’opportunità a un gruppo ristretto di appassionati di poter acquistare e guidare in pista le monoposto di Formula 1 con le quali la Scuderia di Maranello ha gareggiato nelle ultime stagioni, ma anche vetture che hanno partecipato ai campionati di venti, trenta e persino quaranta anni fa. Ammirazione e soprattutto effetto nostalgia, visto come vanno le cose alla Ferrari negli ultimi tempi, l’hanno garantita le monoposto dei record, quelle di inizio anni Duemila, quando la Rossa guidata da Michael Schumacher dominava il Mondiale. E trionfava spesso e volentieri al Gran premio di San Marino.

Insomma, dopo varie iniziative a ‘impatto zero’, tra podismo, manifestazioni solidali e giornate di apertura della pista a pedoni e ciclisti, per l’Autodromo è arrivato il momento di fare sul serio. Non a caso, quelle di ieri e di oggi sono le prime due (di 37) giornate in deroga ai limiti di rumore previsti dalla normativa che Formula Imola ha messo in calendario per il 2023.

L’obiettivo della società di gestione del circuito resta chiaramente quello di evitare sforamenti, per non incappare in quelle contravvenzioni di Polizia locale e Arpae che hanno caratterizzato gli ultimi anni di attività pre-pandemia. È di questi giorni, infatti, la notizia dei 30mila euro di multe arretrate che Formula Imola è stata costretta a pagare, su ordine del Tribunale di Bologna, per il periodo 2018-2020. Nel biennio successivo la situazione è migliorata, ma trovare il giusto equilibrio tra esigenze di bilancio e tutela dei residenti rimane la vera sfida.