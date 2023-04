La primavera della legalità Dalla pasta alla biblioteca, antimafia bene Comune

Castel Guelfo a misura di… legalità. Il municipio guidato dal sindaco Claudio Franceschi ha messo in campo quattro mosse per rimarcare l’impegno quotidiano nella promozione della giustizia e la ferma condanna a qualsiasi forma di violenza e corruzione. La prima iniziativa è andata in scena lo scorso 16 marzo con l’evento ‘La norma della legalità’, degustazione della celebre ‘Pasta alla Norma’ della tradizione siciliana, targato Coop Reno. Un manicaretto preparato con i prodotti di Libera Terra. Il modo migliore per celebrare la Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’occasione per fare il punto sui progetti della Rete Libera e ribadire il massimo supporto alla magistratura, alle forze dell’ordine e alle istituzioni schierate in prima linea per smantellare il potere criminale.

Qualche giorno più tardi è partita la trasferta milanese della vicesindaco Anna Venturini, con tanto di gonfalone comunale e agente di polizia locale al seguito (nella foto), per prendere parte al corteo nazionale promosso da Libera e Avviso Pubblico. Un serpentone formato da oltre 50mila persone che da Corso Venezia ha raggiunto piazza Duomo. "Gente di ogni età, gruppi, scuole, singoli e molti, moltissimi amministratori pubblici con fascia e gonfalone – racconta l’amministratrice guelfese –. Una preziosa testimonianza per rimarcare quella direttrice giornaliera improntata sulla salvaguardia di una società pulita". Ma non è tutto. L’11 e 12 aprile arriverà in paese Igor De Amicis, commissario Capo di Polizia Penitenziaria e vicecomandante di una Casa Circondariale, per presentare il suo ultimo libro ‘O’ regno’. Un romanzo in cui l’autore racconta la criminalità organizzata da un punto di vista insolito: quello in cui i rancori privati sfociano in una battaglia collettiva. De Amicis, classe 1976, sarà protagonista l’11 aprile alle ore 20.30 di un incontro aperto alla cittadinanza nella Sala Viola della biblioteca locale.

Il giorno seguente, appuntamento con le classi di prima media della scuola Giovanni Paolo II. Non meno importante quello che accadrà il prossimo 23 maggio. Già, perché il reparto legalità della sala a scaffali scolastica, che annovera quei testi tematici acquistati nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, sarà intitolata allo sfortunato Giuseppe Di Matteo. Una delle figure simbolo quando si parla di vittime innocenti della mafia con il sequestro e la crudele fine, arrivata nel 1996 a soli 12 anni, imposta da Cosa Nostra.

Mattia Grandi