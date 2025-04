La Principessa della notte. Vanessa Tagliabue Yorke, show alle origini del jazz

Una "Principessa della notte" vaga tra gli incanti di Crossroads, diretta al trono delle grandi divas del passato afro-americano: Vanessa Tagliabue Yorke, una voce sospesa tra inquietudini diverse come onomatopea dell’avversione implacabile nei confronti di un mondo che vorrebbe sanare dalla scontatezza, accompagnata da Giulio Scaramella al pianoforte stasera dalle 21 sul palco del Teatro Comunale di Dozza sfoglia il progetto "Princess of the Night", sigillato su un disco del 2024 per le firme contestuali di Mauro Ottolini e Francesco Bearzatti. Formula da cui si distilla la qualità dell’interpretazione.

Un concerto che propone musica di soffice eleganza, a volte ruvidamente espressiva, sempre ad alto tasso di fruibilità, con la voce retrò della leader al centro del progetto. Mix piacevoli e fecondi declinati con conoscenza eclettica delle forme canore delle origini del jazz e per tali riconosciuti a livello internazionale. Una ricerca sul profondo legame tra la musica di Duke Ellington, la radice afro-cubana e l’impressionismo francese novecentesco, seguendo una scaletta che consente alla cantautrice di esibire un talento vocale che ha rari riscontri. Un percorso luminoso che trascina chi ascolta allo stadio aurorale di vibrazioni feconde, incontaminate, che sa traghettare il pubblico nell’ipnosi del sogno.

Pièce in cui si rispecchiano una nell’altra composizioni di Billy Strayhorn, Olivier Messiaen, Ernesto Lecuona, Claude Debussy, Ettore Pozzoli e della stessa vocal leader. Niente, però, nasce per caso. Data da cerchiare in rosso per la crescita dell’artista di Seregno è il 2012, primavera del "fatal incontro" con Mauro Ottolini, tra i più lirici trombonisti del globo, compagno di palco e di studio di registrazione (oltre che di vita, con riserbo), che assimila ai propri progetti, prendendo parte ad alcuni dei suoi ensemble, dai Sousaphonix, il sestetto Storyville Story con Fabrizio Bosso e il più recente "Nada Màs Fuerte". Ne sortisce una tensione verso una tavolozza iridescente, un contagio emotivo che non fa sconti. Che lievita ancora nel 2014 per via dell’adozione nel Club Tenco per cui si esibisce al Teatro Ariston di Sanremo in compagnia di altri grandi esponenti della canzone italiana.

Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Dozza e il Combo Jazz Club di Imola. Biglietteria serale dalle ore 19:30: tel. 338 2273423.

Gian Aldo Traversi