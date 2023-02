La Pro Loco: "Prepariamo un 2023 da sogno"

Un 2022, finalmente, da incorniciare. E nel 2023 si potrà sognare in grande. Non si ferma mai la macchina organizzativa della Proloco Alidosiana di Castel del Rio che, incamerato il successo della programmazione di eventi dello scorso anno, è già al lavoro sull’allestimento delle iniziative dei prossimi mesi.

"Tutte le date saranno ufficiali entro l’inizio della prossima primavera – anticipa Paolo Franceschi (foto), presidente dell’associazione del paese dell’alta vallata del Santerno –. Si partirà, di certo, il 25 aprile con la Festa dei Fiori". Tante le conferme. "Le Feste Rinascimentali a giugno, la Sagra del Porcino ad agosto poi gli immancabili riempi tutto per celebrare tartufo e marrone tra settembre ed ottobre – sottolinea -. Continueranno ad essere questi i punti fermi della tradizione e del nostro programma a cui si aggiungeranno altri appuntamenti ormai consolidati in terra alidosiana". Certezze anche per le logistiche culinarie. "Avanti tutta con le proposte a menù fisso, senza prenotazione – svela Franceschi -. Prevista qualche variazione solo per accontentare i più piccoli o dribblare le intolleranze alimentari".

Già, un canovaccio che nell’annata passata ha dato ordine ai preparativi della vigilia ed alla gestione dei flussi di avventori. "Dopo le fatiche del periodo pandemico ci siamo riappropriati di un pizzico di normalità – analizza il presidente della Proloco Alidosiana -. Il bilancio del 2022 è più che positivo. Tutti gli appuntamenti hanno registrato numerose presenze anche in virtù del meteo clemente. Bene anche il conteggio dei coperti, con diverse migliaia di persone servite, nello stand gastronomico posto nell’area feste sul retro di Palazzo Alidosi". Con un Natale da incorniciare. "Una vera rivelazione capace di regalare sorrisi a grandi e piccini – prosegue -. Pollice in alto per gli allestimenti di Piazza della Repubblica dove abbiamo ricreato un vero villaggio natalizio. Abeti, cespugli, ulivi, panchine, luminarie e casette in legno, in collaborazione con il vivaio Eden Garden, per dare forma all’accogliente giardino a portata di elfi, renne e Babbo Natale".

Le novità, invece, riguardano comunicazione e burocrazia. "Un restyling completo del sito web dell’associazione (www.prolococasteldelrio.it, ndr) con l’ausilio delle moderne tecnologie per la consultazione dai dispositivi mobile – specifica Franceschi -. Concluso poi il percorso per l’iscrizione al Runts, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali". Una faticaccia. "Abbiamo dovuto adeguare il nostro statuto e rispondere in concreto a numerosi adempimenti – conclude il timoniere dell’associazione di volontari di Castel del Rio -. Un iter impegnativo che ci spalanca importanti spiragli per intercettare contributi e bandi pubblici. Adesso siamo riconosciuti a tutti gli effetti tra le realtà del comparto a livello nazionale. Una soddisfazione da condividere con tutto il paese".

Mattia Grandi