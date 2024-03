La proposta di Morini: "Lavori alle rotonde, puntare sugli sponsor"

"Le nuove rotonde? Si punti sugli sponsor per la manutenzione, così da far guadagnare Comune e comunità". In estrema sintesi, è questo il pensiero che il capogruppo di Prima Castello Luca Morini esprime attraverso un’interpellanza già protocollata e che finirà al centro della prossima seduta consiliare. Morini anticipa di aver "avanzato proposte in questo senso già da tempo, sia nelle commissioni consiliari che in consiglio comunale, la prima delle quali oltre un decennio fa nell’ambito di una commissione speciale Sviluppo economico".

Alla base dell’idea c’è, prosegue il consigliere comunale, "l’evidente vantaggio economico che andrebbe a conseguire il comune affidando a soggetti privati la manutenzione delle rotatorie stradali e di alcune aree verdi cittadine, mediante contratto di sponsorizzazione in forma attiva o passiva", partner economici da individuare "preferibilmente - sottolinea Morini -, tra gli imprenditori locali". Precedenza dunque alle attività del territorio che, assicura il consigliere di Prima Castello, "avrebbero peraltro anch’esse un evidente vantaggio economico in termine di ritorno d’immagine". A proposito di vantaggi, quello indiretto più evidente lo trarrebbe secondo Morini "l’intero territorio di Castel San Pietro Terme in termini di manutenzione, valorizzazione, promozione e cura del verde pubblico comunale, previa adeguata regolamentazione di ciascun accordo in termini di decoro urbano conseguibile, adeguata cura del verde e di massimizzazione dell’immagine della città anche in termini di potenziale attrattiva turistica". L’invito del consigliere a puntare sulle sponsorizzazioni avrebbe peraltro (almeno verbalmente ) trovato disponibile l’amministrazione comunale, che si era detta pronta "ad avviare il percorso di selezione e regolamentazione collegato a questo obiettivo", ma in questi anni non ci sono stati poi ulteriori passi avanti, ed è per questo che nei titoli di coda dell’interpellanza Morini chiede espressamente al sindaco Tinti "che precisi al consiglio comunale gli intendimenti con i quali si prefigge di operare in merito e che ci dia conferma se vi sia reale intenzione di concludere il mandato amministrativo in ricerca di diminuire la spesa pubblica per la manutenzione del verde, dando seguito a questa proposta come più volte confermato in passato".

Claudio Bolognesi