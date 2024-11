La proposta di Roi (M5s) alla giunta:: "È ora di riprendere l’ex Circoli"

Riacquistare l’ex Circoli in via Orsini, "attivando le forme di finanziamento attualmente più indicate per il recupero di tale genere di edifici". E nel frattempo "elaborare un progetto per la destinazione alle attività culturali/ricreative e la fruibilità dei cittadini che ne valorizzi la collocazione e la conformazione". Lo chiede alla Giunta, attraverso una mozione che verrà discussa nelle prossime settimane in Consiglio comunale, Ezio Roi (M5s). Lo storico immobile nel cuore del centro storico venne venduto dal Municipio ai privati nel 2013 per oltre 1,7 milioni. Con quei soldi, fu finanziata la costruzione dei nuovi centri sociali di Sesto Imolese e Sasso Morelli.

"Dopo pluriennali vicende molto opache e oscure, vediamo tristemente ancora appeso il cartello ‘vendesi’ – ricostruisce Roi –. Il Circoli era comprensivo di un cinema teatro, di un bar, veniva utilizzato come sala da ballo, dalle scuole per diverse attività, per eventi musicali e non nel cortile: un edificio di pregio, storia e di immagine, che si sarebbe dovuto valorizzare anziché continuare a disperdere il patrimonio pubblico in questo modo. Certo, sarebbe stato costoso restaurarlo. Ma certamente meno costoso rispetto ad ora, dopo anni di incuria, mentre avrebbe potuto rendere per anni più vivace il centro storico, che ne avrebbe sicuramente giovato sotto molti aspetti".