La protesta dei trattori: "Così si rischia di chiudere. Servono immediate misure d’emergenza"

Stato di crisi e misure di emergenza per fronteggiare con immediatezza una situazione di difficoltà che rischia di portare a nuove chiusura di aziende entro pochi mesi. La protesta degli agricoltori è ripartita ieri da Castel San Pietro alla volta del porto di Ravenna. Una trentina di trattori in fila, una carovana che si è fatta via via più numerosa, arrivando a una cinquantina di mezzi, man mano che si avvicinava la meta romagnola della protesta.

I mezzi agricoli si sono ritrovati nel ‘campo base’ all’uscita del casello di Castel San Pietro di buon ora. Dalla Romagna, dal bolognese e dal ferrarese, giù dall’Appenino. Sono arrivati e poi partiti in prima mattinata, per giungere intorno alle 12 al porto di Ravenna, con un carico di disperazione e di speranza. "Migliaia di imprese chiudono, decine al giorno. Essere qui, e diventare una colonia sempre più numerosa, è indispensabile e imprescindibile se vogliamo ottenere quel che ci spetta: il diritto a sopravvivere", hanno detto in coro.

Nicole Macchiavelli è tra le portavoci del Gruppo Agricoltori Italiani, consigliere della provincia di Bologna per il gruppo emiliano-romagnolo. Ha 26 anni e due bambini, e quando guarda all’orizzonte vede solo un futuro carico di nubi. "L’agrindustria ci fa a pezzi, ci mangia, e le associazioni sindacali sono le prime a metterci il bastone tra le ruote, tutelando i grandi gruppi – spiega l’imprenditrice –. Continuando così le piccole e medie imprese non sopravviveranno". La sua è tra queste. "Con mio marito abbiamo investito a Villa di Sassonero (Monterenzio, ndr), creando una piccola azienda. Alleviamo bovini e coltiviamo la terra, ma andando avanti così siamo a rischio di chiusura già entro la fine di quest’anno. Che futuro possiamo garantire ai nostri due figli?", è la domanda che si pone Nicole, e assieme a lei i 30 agricoltori partiti da Castel San Pietro ieri mattina.

Le risposte, Nicole e gli agricoltori che proseguiranno la protesta e che sono disposti a marciare su Roma come lo scorso anno per far sentire la loro voce, la attendono dalle istituzioni. "Chiediamo misure di emergenza immediate e lo stato di crisi. Ma per farci sentire occorre che la fila di agricoltori si ingrossi – lancia l’appello Nicole –. Tanti aspettano che siano gli altri a portare a casa i risultati, invece la battaglia va combattuta da tutti. Più siamo, più contiamo". I tavoli tecnici non hanno portato a risultati soddisfacenti, così la protesta è ripartita ufficialmente ieri da Castel San Pietro, che sarà campo base anche nei prossimi giorni. "Stasera (ieri sera, ndr) rientreremo a Castel San Pietro dove rimarremo per giorni. Non molliamo", è il grido di Nicole e degli agricoltori che intanto ieri con i loro trattori hanno bloccato la Classicana, e assicurano di esser pronti "a tornare a Roma, come l’anno scorso".