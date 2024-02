La protesta dei trattori: "Stop all’accanimento contro il nostro settore. L’Europa cambi passo"

di Francesca Pradelli

La protesta degli agricoltori va avanti da più di una settimana. Tra le tanti voci che si fanno sentire c’è quella di Gianni Albertazzi, proprietario della "Società Agricola Prato degli Olmi" a Medicina.

Albertazzi, com’è la vita da agricoltori in questa delicata fase?

"Noi produciamo cereali, orticole, sementieri, un po’ di coltura varia. È una azienda di dimensioni grandi e, per mandarla avanti, servono tanti sacrifici".

Ha partecipato alle manifestazioni a Castel San Pietro?

"Certamente, sono uno dei manifestanti attivi di Castel San Pietro. Vado con mio figlio perché è giusto che i ragazzi lottino per il loro futuro. Giusto ora, so che è lì con altri ragazzi del presidio e, tutti assieme,stanno valutando le prossime proteste".

Avere una azienda in questo settore non sembra facile...

"E’ difficile lavorare in un settore costantemente ostacolato. Le entrate e le uscite non sono ben bilanciate. È vero quello che dicono: la crisi dell’agricoltura perdura da più di dieci anni, quando ha cominciato a farsi sentire l’assenza di una politica agricola nazionale ed europea. L’Unione Europea non ha mai fatto una regolamentazione del nostro ambito, stabilendo le giuste regole per noi e la buona distribuzione, portando a noi del settori grossi svantaggi. E questo è stato solo l’inizio dei nostri problemi".

Cosa non funziona con l’Europa?

"C’è un accanimento nei nostri riguardi e veniamo considerati degli inquinatori, ma sono altri i settori che danneggiano l’ambiente. Ovviamente anche noi dobbiamo migliorare con l’utilizzo di pesticidi e tanto altro, però siamo diventati il capro espiatorio dell’ecologia. Si vieta l’utilizzo di prodotti chimici nel terreno, però la chimica nei cosmetici continua ad andare ancora bene, la chimica delle farmacie idem. Non ha senso".

Che idea si è fatto di queste manifestazioni?

"Penso sia accaduta una cosa storica: la protesta non è stata solo nazionale, ma ha avuto come protagonisti anche gli agricoltori del resto dell’Europa, che, come noi, hanno subito la questione del Green Deal. Credo che sia la prima volta che sia stata fatta una manifestazione contro il Governo Europeo. La differenza tra gli altri Paesi e l’Italia è che da noi non c’è stata una organizzazione affiancata da comitati professionali, perché non sono stati voluti".

Il successo di queste manifestazioni qual è?

"La solidarietà dei cittadini. Questa è stata la cosa più bella. Dovunque si passava con i trattori, si sentivano applausi perché tutti i cittadini sanno che noi produciamo il cibo e che combattiamo anche per loro. È una cosa meravigliosa avere avuto così tanto supporto".

Cosa si aspetta per il futuro?

"Secondo me ci sarà una inversione di tendenza, almeno a parole, ma successivamente anche con i fatti. Noi abbiamo dimostrato che vogliamo dei cambiamenti. Nel caso le promesse non vengano mantenute noi siamo qua a difendere il nostro lavoro".

Qual è il nodo da sciogliere?

"L’abbandono dell’agricoltura è una convenienza economica, qualsiasi tipo di produzione è impattante. Per fare un esempio, è come se vietassimo a tutti di utilizzare le automobili, obbligando i cittadini a girare in bicicletta per inquinare meno. A quel punto, per soddisfare la forte richiesta del mercato, la produzione di biciclette diventerà comunque inquinante".