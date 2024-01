La protesta del Comitato: "Marciapiedi a ostacoli"

Marciapiedi dissestati, rampe troppo ripide o totalmente mancanti, gradini. Sulle barriere architettoniche esistenti in città il Comitato "La voce di chi non ha voce" presenta il conto, e lo fa a margine dell’intervista sugli ultimi sei mesi di mandato rilasciata dal sindaco Fausto Tinti al Carlino ad inizio anno. "Il tema dell’eccesso di burocrazia che ha frenato diversi interventi ci trova d’accordo, ma non lo siamo su quei lavori che vedono il Comune unico soggetto in causa. Lavori che il Comune aveva promesso di eseguire in autonomia e che necessitano non di incartamenti, ma di squadre di operai che si adoperino dietro precisa indicazione e direzione di chi quegli interventi li ha promessi da tempo", esordisce Giovanni Bellosi, fondatore del comitato, che poi punta il dito. "Gli assessori Andrea Bondi e Giuliano Giordani si erano esposti in prima persona promettendo che si sarebbero fatti gli interventi necessari per eliminare le barriere architettoniche in città, ma il lavoro che è stato fatto anche in questo penultimo mandato, almeno fino ad ora, è assolutamente insufficiente – sottolinea Bellosi –. Permangono situazioni di criticità in gran parte della città, a partire dai marciapiedi dissestati e difficilmente praticabili da persone che hanno problemi di deambulazione, e peggio ancora per chi costretto su sedia a rotelle, come in via Marconi, via Scania, viale Terme, e su larghi tratti di viale Oriani". La lista si ingrossa includendo quei marciapiedi dove, lamenta il Comitato, si riscontra l’assenza di scivoli per salita e discesa. "In questi anni diversi scivoli sono stati fatti – dà atto al Comune Bellosi –, ma tanti restano da fare, come in via Pacinotti e Colombarina dove sono ancora presenti i gradini, o come all’uscita dai portici di via Mazzini su via Cavour, peraltro rifatta da poco, dove permangono piccoli gradini. In via Roma, vicino al semaforo, è stata rifatta una parte di marciapiede che però termina con un gradino di 15 centimetri". Sono poi attesi da anni, conclude il Comitato, "la sistemazione della rampa troppo ripida e dunque impercorribile in via San Francesco fuori dall’ufficio postale, e nel portico sinistro di via Matteotti entrando dal Cassero crediamo non ci vorrebbe molto, come chiediamo da anni, a mettere un corrimano per facilitare la salita degli scalini che danno appunto accesso al porticato".

Claudio Bolognesi