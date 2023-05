La questione femminile secondo Andrea Costa

Appuntamento da non perdere oggi per gli amanti della lettura. Alle 17, in piazza Medaglia d’oro (antistante la sede di viale Paolo Galeati, 6 – Imola), la cooperativa Andrea Costa organizza un incontro con Marco Pelliconi per la presentazione del suo libro ‘Andrea Costa e la donna’. Editrice La Mandragora. Apre Maurizio Morozzi, presidente cooperativa Andrea Costa; saluto istituzionale del sindaco Marco Panieri; introduce la professoressa Rita Cinti Luciani; modera Maria Rosa Dal Prato Comitato di redazione de La Lotta. Al centro del volume la questione femminile negli scritti di Andrea Costa.