La rabbia degli alluvionati: "Nessuno ci dice cosa fare". La burocrazia blocca la ripresa

"Io ho un’azienda agricola su verso Castel del Rio e i miei campi sono ancora danneggiati", si arrabbia qualcuno. "Io sono fuori casa da ormai dieci mesi e non so cosa fare, nessuno mi dice che devo fare: fortunatamente la mia famiglia mi ha preso con sé, altrimenti non saprei cosa fare", incalza qualcun altro. "C’è stata una frana sulla montagna che si trova dietro la via della mia casa e di altre persone. Per un periodo abbiamo dovuto evacuare", è l’ennesimo racconto: "Vorremmo sapere se il circondario imolese è a conoscenza di ciò".

Le voci della Vallata si sono fatte sentire all’assemblea a Fontanelice mercoledì sera. All’incontro, organizzato dal Pd e con la presenza dei sindaci della Vallata del Santerno, oltre che di Irene Priolo, vice presidente della Regione e di Fausto Tinti, sindaco di Castel San Pietro e segretario della federazione imolese, non sono mancati momenti di tensione, ma soprattutto di confronto. Il tutto alla costante ricerca di risposte da parte di chi, da ormai quasi un anno, conta ancora i danni subiti. Nonostante non siano mancati elogi nei riguardi dei sindaci della Vallata per il loro intervento tempestivo e per la vicinanza alle esigenze dei cittadini, il problema principale è stato sostanzialmente uno: l’iter burocratico per i risarcimenti.

"Vorrei capire, come mai, molti finanziamenti sono arrivati a chi non ha mai visto l’acqua, mentre io sono dovuto andare a fare domanda all’Inps e alla Camera di commercio e avere indietro un ritorno al massimo di mille euro", ha tenuto a precisare un cittadino. E le risposte non sono mancate. "Come primi cittadini, ne abbiamo parlato alla conferenza dei sindaci martedì. C’è un obiettivo di fare un incontro con la struttura commissariale e i tecnici dei Comuni per capire il percorso amministrativo per istituire le pratiche, in modo da provare a dare un iter più preciso", ha spiegato Fausto Tinti dopo aver lasciato parlare tutti. "Noi abbiamo delle priorità, ma dalle ordinanze non è arrivato un soldo. È evidente che non possiamo andare avanti così. Molte risposte alle domande che state facendo risiedono nella possibilità di accedere a dei finanziamenti per permettere alle imprese e ai cittadini di fare le proprie attività. Il problema non è tanto il portale di accesso alle ordinanze, ma il fatto che le poche pratiche che sono state presentate sono prossime ad essere bocciate tutte. Chi ha già presentato la domanda, può ritirarla per poi ripresentarla, perché altrimenti se la pratica viene bocciata il cittadino rischia di non poterla presentare", ha spiegato Irene Priolo, alla vigilia di un incontro con il commissario Figliuolo, nel tentativo di aiutare la Vallata del Santerno a rialzarsi più facilmente.

Il vertice fra la Regione, con il presidente Bonaccini e Priolo, e il generale Figliuolo, si è svolto ieri a Roma ed è stato incentrato soprattutto sulle enormi difficoltà burocratiche incontrate da aziende e cittadini: "È stato condiviso da entrambe le parti – si legge in un comunicato diffuso da Viale Aldo Moro – l’impegno a perfezionare le procedure di perizia e risarcimento dei danni".

Francesca Pradelli