La rabbia dei trattori. Bloccato il casello dell’A14 per tutto il pomeriggio. Lunghe code, traffico in tilt

Roma chiama, Castel San Pietro risponde. Anche nel territorio imolese, come nella capitale, gli agricoltori hanno dato vita ieri a una giornata di protesta, culminata con il blocco del casello dell’A14 a Castello. Un blocco, iniziato poco dopo le 15 e durato tutto il pomeriggio, che ha causato non pochi disagi agli automobilisti, visto che il traffico è andato in tilt sulla via Emilia, sulla San Carlo e sugli Stradelli Guelfi. La circolazione in autostrada non è mai stata bloccata, ma i trattori hanno impedito l’ingresso ad auto e camion occupando la rampa d’accesso, mentre è sempre rimasta aperta la rampa di uscita. Alcuni camionisti hanno solidarizzato con gli agricoltori, suonando i clacson. Tanti, invece, hanno vissuto i disagi in modo molto meno empatico. Esclusi dal blocco, le ambulanze e i mezzi di soccorso.

Solo poco prima delle 19 i trattori hanno riaperto tutto e il casello è tornato raggiungibile. Ma la protesta non è certo finita, perché i trattori rimarranno a Castello per tutta la settimana, quindi oggi si replicherà.

Ma riavvolgiamo il nastro. Il blitz degli agricoltori inizia di primo mattino. A partire dalle sette e mezzo, infatti, più di trecento imprenditori del settore si radunano vicino all’A14, sulla San Carlo. Arrivano da ogni parte dell’Emilia Romagna, alcuni anche dal Veneto e dal Trentino.

"Non manifestiamo solo per l’agricoltura – spiega uno degli organizzatori, Daniele Pasini –, manifestiamo in primis per il consumatore. Speriamo di avere ascolto, ma finché non lo avremo continueremo a farci sentire. Vogliamo parlare direttamente con chi di dovere".

Ci sono rabbia e sconforto. La protesta, come ormai noto, è legata alla sofferenza de settore agricolo per i prezzi ormai insostenibili. I sentimenti sono tanti, ma quello che prevale è la sensazione di abbandono, unita alla paura per il futuro. Di qui la richiesta, che diventa un urlo di disperato, "di tutelare le attività e di conseguenza il consumatore stesso".

Già dal mattino, anche se non ci sono blocchi, il traffico sulle strade e sull’A14 è rallentato, perché gli automobilisti rallentano incuriositi dal serpentone dei trattori. Nel frattempo gli agricoltori banchettano con prodotti freschi e vino di produzione locale: un momento di leggerezza nel clima di tensione. Lo spettro del fallimento delle aziende angoscia molti dei presenti. "Servono risposte dallo Stato. E servono subito", è il leit motiv.

Passano le ore e, nel pomeriggio, ecco che i trattori si muovo. Scatta il blocco del casello. Il traffico impazzisce, anche perché quelle arterie sono intasate quotidianamente, già di loro, da metà pomeriggio. In serata gli agricoltori si ritirano, ma l’appuntamento è solo rimandato. Oggi si ricomincia.