La rabbia di Spazzate "Territorio non curato E i risarcimenti previsti non sono sufficienti"

C’erano una sessantina di residenti a Spazzate Sassatelli all’assemblea pubblica promossa dal Comune per informare i cittadini delle misure previste finora per venire incontro alle esigenze degli alluvionati, dalle domande per il contributo per l’autonoma sistemazione ai contributi fino a 5mila euro stanziati dalla Regione a fronte dei danni. Sono emerse amarezza, spavento e tutte le necessità di questo terribile momento storico. Soprattutto, ciò che temono i cittadini della frazione imolese è di subire ulteriori danni in futuro. Nel dettaglio, chi abita in questa zona di pianura sollecita maggiori attenzioni e cure per il territorio. "Il Sillaro ha bisogno assoluto di interventi di manutenzione, più volte segnalati, ma secondo noi non ancora attuati", hanno sottolineato i cittadini. In particolare, è stato segnalato un problema da Portonovo nel medicinese a Campotto: "se fosse stato risolto, forse non saremmo finiti allagati. E ora che sta ricominciando a piovere, abbiamo paura di ritrovarci di nuovo sott’acqua". Il riferimento al Sillaro è particolarmente importante, perché il fiume che attraversa Castel San Pietro e costeggia Castel Guelfo ha infatti rotto l’argine nello stesso punto, prima nell’ondata di maltempo dell’1-3 maggio, po in quella più grave del 15-17 maggio.

La presentazione delle misure di ristoro è stata avviata dall’assessora al Welfare Daniela Spadoni, che ha portato i saluti del sindaco e sottolineato la vicinanza della città alla frazione. Soprattutto, ha ribadito quanto ogni Istituzione in questo momento debba fare la propria parte, a partire dai piccoli enti locali fino ad arrivare al vertice dell’amministrazione statale, ovvero il Governo.

"Ci vuole però anche pazienza, perché ci sono tante cose da mettere in fila", ha concluso, prima della presentazione dei due atti amministrativi, posti in essere dalla Regionei.

Il primo è stato illustrato dal direttore del Nuovo Circondario Imolese, Sergio Maccagnani. È rivolto all’assistenza della popolazione, attraverso un sostegno economico per coloro che hanno dovuto trovare sistemazioni autonome a causa dell’inagibilità dell’abitazione. Questo contributo (in sintesi Cas) varia a seconda dell’ampiezza del nucleo famigliare e consiste in una quota mensile,

La seconda misura, spiegata da Tamara Monducci, dell’Area Gestione e sviluppo del Territorio del Comune di Imola, è un contributo che va dai 3.000 ai 5.000 euro e serve per ripristinare le condizioni di abitabilità della abitazione, attraverso interventi urgenti strutturali e l’acquisto di elettrodomestici.

Le domande, è stato spiegato, vanno compilate attraverso dei moduli, attività consigliata da svolgere nello sportello aperto in via Cogne 2 a Imola, per potere analizzare ogni situazione caso per caso. Lo sportello, aperto il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 18, probabilmente verrà istituito in via straordinaria il sabato a Spazzate Sassatelli.

Per quanto questi interventi siano senza dubbio sinonimo di solidarietà e vicinanza nei riguardi di una parte di cittadinanza, le esigenze sono tantissime e variabili, a seconda delle persone e delle situazioni famigliari.

Sin dall’inizio della presentazione dei due provvedimenti è stato sottolineato più volte che sarebbe auspicabile il riconoscimento vero e proprio dei danni in un futuro prossimo, oltre che lo sviluppo di un percorso di ricostruzione del territorio (sottolineando particolarmente più che mai l’urgenza della nomina di un Commissario). Ma contenere l’emotività e la rabbia delle persone colpite è difficile.

La misura degli indennizzi presentati per il ripristino della struttura delle abitazioni, in particolare, hanno scontentato tutti,perché si ritiene che la cifra sia estremamente bassa a confronto con i danni subiti.

Francesca Pradelli