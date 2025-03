La raccolta del sangue. Avis, crisi di donazioni: cento in meno a Imola : "È ora di tornare a galla"

"Far tornare a galla i donatori, e quindi le donazioni". Questo l’obiettivo dichiarato di Remo Martelli, nuovo presidente dell’Avis comunale, nominato all’unanimità nei giorni scorsi dai consiglieri candidati durante l’assemblea elettiva dei soci. Il tredicesimo presidente dell’associazione imolese ha già ricoperto questa carica dal 2004 al 2010.

Le donazioni di sangue e plasma sono infatti, ormai da qualche tempo, in calo praticamente sull’intero territorio imolese. E i dati di fine 2024, diffusi in questi giorni dall’Avis in concomitanza con la notizia dell’elezione di Martelli al vertice dell’associazione, confermano il trend già evidenziato nei primi dieci dell’anno. Nel circondario, si è scesi dai 6.402 donatori del 2023 ai 6.234 di dodici mesi dopo, a fronte di un numero di donazioni di sangue calate da 10.560 a 10.451 unità. A fronte di segni meno, spicca l’aumento delle donazioni (da 1.409 a 1.412) di Castel San Pietro (dove però i donatori scendono da 912 a 888), Mordano (da 417 a 452, ma donatori in calo da 251 a 249) e Fontanelice (donazioni da 230 a 252 e donatori da 143 a 144). Nella sola a Imola, i donatori sono passati da 4.169 a 4.057 nel giro di dodici mesi e le donazioni di sangue dalle 6.983 del 2023 alle 6.871 dello scorso anno.

In questa fase, la priorità è "trovare nuove modalità per avvicinare i giovani organizzando eventi per coinvolgerli maggiormente, mettendo a disposizione anche la sala delle riunioni della sede dell’Avis", spiega Martelli che come detto all’inizio ha il compito, assieme ai suoi collaboratori, di "far tornare a galla i donatori e quindi le donazioni".

Avis ha deciso di proporre nuovamente Sonia Manaresi per la presidenza provinciale dell’associazione, le cui elezioni sono previste il 29 marzo. Sono invece stati undici i candidati a definire il nuovo Consiglio direttivo. "L’assemblea ha deciso però che solo nove formano il nuovo Consiglio – continua Martelli –. Due sono nominati sostituti, ma saranno comunque partecipi nelle attività di un gruppo scelto per lavorare e organizzare iniziative e creare eventi".

Dei tre nuovi ingressi, due sono giovani, uno dei quali, Gianni Innocenti, nominato vicepresidente. Tra i vari appuntamenti che verranno organizzati nel corso dell’anno, uno è già in fase di preparazione. "Il 25 maggio – conclude Martelli – sarà una grande festa per l’Avis di Imola: celebreremo gli 80 anni dalla fondazione".

Di seguito il nuovo consiglio direttivo dell’Avis comunale di Imola, che resterà in carica fino al 2028. Remo Martelli presidente; Gianni Innocenti vicepresidente (nuovo); Gianfranco Marabini (tesoriere); Nicola Spada (segretario); Giulia Donattini; Alessandro Drazzi; Patrick Marcugini; Alberto Ricci (nuovo); Ivan Zambrini. Consiglieri supplenti: Luigi Iacobone (nuovo); Mauro Visani.

Questi invece i presidenti dell’Avis comunale di Imola dalla fondazione a oggi: dal 1945 al 1971 Romeo Galli; dal 1971 al 1972 Giovanni Magnani; dal 1972 al 1980 Santa Soglia; dal 1980 al 1981 Vincenzo Dadina; dal 1981 al 1995 Gianfranco Marabini; dal 1996 al 2001 Sonia Manaresi; dal 2002 al 2008 Remo Martelli; dal 2009 al 2012 Michele Peretti; dal 2013 al 2016 Alberto Di Leone; dal 2017 al 2020 Fabrizio Mambelli; dal 2021 al 2024 Paolo Monti; dal 2025 al 2028 Remo Martelli.