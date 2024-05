La rassegna di concerti ’Munera’: "La nostra musica nelle case di cura. Esperienza importante, proseguirà"

‘Munera’ ha chiuso il sipario domenica, ma solo temporaneamente. Le iniziative di concerti in case di cura e centri riabilitativi per disabili, promosse dal 2 al 5 maggio dalla Fondazione Accademia internazionale di Imola ‘incontri con il maestro’, hanno avuto un impatto positivo sul pubblico e tra i giovani allievi chiamati a suonare. Il che che implicherà una riproposizione futura dell’iniziativa.

Lo racconta Angela Maria Gidaro, sovrintendente dell’Accademia.

Gidaro, come sono andati questi concerti?

"Sono andati benissimo, oltre le aspettative. È stata una esperienza importante sia dal punto di vista artistico e musicale, sia dal punto di vista culturale. I nostri musicisti hanno eseguito la musica d’arte riuscendo a veicolare un messaggio a un pubblico diverso dal solito e il feedback è arrivato. Ho avuto inoltre conferma del fatto che la cultura è un qualcosa che riguarda tutti e che deve andare oltre le politiche sociali. Per questo motivo, ‘Munera’ non si ferma qui".

Mi sta dicendo che sono in cantiere altri appuntamenti?

"Assolutamente sì. Gli ospiti stessi delle strutture ci hanno chiesto di tornare, hanno applaudito con grande calore. A fine concerto si sono avvicinati ai ragazzi per far loro le congratulazioni e ringraziarli per essere venuti. Sono rimasta commossa e sorpresa da questa corrispondenza immediata del pubblico. Oltre ciò, è arrivata una testimonianza del direttore all’Ausl. Infatti, il loro ufficio stampa ha seguito ‘Munera’ con molto interesse, quindi c’è la possibilità di andare negli ospedali e in altri istituti di cura. Non abbiamo ancora date certe, ma a breve speriamo di poterlo dire".

C’è stato qualche episodio che l’ha colpita di queste giornate?

"Tra i tanti, mi ha colpito molto una signora che a fine concerto ci ha detto di non essere stata convinta subito dell’iniziativa. Poi, quando ha visto la reazione del marito, partecipe durante il concerto e felice della musica eseguita, si è ricreduta".

Cosa portano a casa nel loro bagaglio di esperienze i ragazzi che hanno partecipato?

"Posso dire che i ‘munera’, che significa doni in latino, sono stati reciproci. I nostri giovani allievi sono stati bene di fare del bene agli altri e per questo motivo mi hanno chiesto quando si potrà replicare. Per loro è stato tutto di grande impatto, anche se sicuramente il concerto fatto al centro riabilitativo ‘Don Leo Commissari’ è stato più pesante. Con gli anziani forse è più facile accettare che si va verso un’era di bisogno e di fragilità, molti degli ospiti del centro riabilitativo sono giovani e questo li ha fatti molto riflettere".