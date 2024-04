La Regione aiuta Montecatone. Stanziati 1,5 milioni per l’ospedale

La Regione stanzia un milione e mezzo di euro per mettere in sicurezza il bilancio di Montecatone, che già aveva chiuso con enorme difficoltà i conti del 2022. In attesa di sviluppi sul fronte della nuova veste giuridica da assegnare all’istituto, oggi Spa a capitale interamente pubblico i cui azionisti sono Ausl (99,44%) e Comune, è questa la mossa attraverso la quale la Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini sostiene l’ospedale specializzato nella cura di mielolesioni e cerebrolesioni. Un provvedimento che per l’appunto "autorizza l’Azienda Usl di Imola, al fine di garantire continuità con il progetto di sperimentazione gestionale realizzato e di assicurare lo sviluppo di una struttura di eccellenza in un settore di rilevante interesse sanitario, al mantenimento di una società a capitale interamente pubblico – recita la delibera di Giunta del presidente Bonaccini –, avente ad oggetto lo svolgimento di compiti di assistenza e ricerca nel campo della riabilitazione delle mielolesioni e delle gravi cerebro lesioni acquisite".

Nelle parole della Regione, Montecatone rappresenta un "punto di riferimento nazionale, in particolare per i pazienti con gravi mielolesioni (il 64% dei pazienti provengono da fuori regione) ma anche per i pazienti con grave cerebrolesione (50% da fuori regione) e per i pazienti in riabilitazione intensiva (45% da fuori regione) con una attrazione complessiva da fuori regione pari al 54% nell’anno 2022". Insomma, per "assicurare e incentivare il mantenimento dell’alto livello assistenziale di Montecatone", in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni e attività, "è necessario provvedere con l’assegnazione di specifiche e ulteriori risorse finanziarie", ammette la Regione. Di qui lo stanziamento di 1,5 milioni di euro. Per capire quanto preziosi siano tali fondi per Montecatone, basti pensare che a giugno di un anno fa i vertici dell’istituto avevano fatto sapere di essere riusciti a chiudere in pareggio il rendiconto 2022 solo grazie a una riduzione dei fondi per rischi, oneri e spese future e svalutazione crediti che aveva permesso di recuperare risorse straordinarie.