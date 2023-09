"La Regione deve fare di più"

"Una cambiale in bianco. Sarà la Giunta Bonaccini a decidere, in un momento successivo, come utilizzare i fondi donati dai cittadini a favore delle popolazioni alluvionate". E questo "bypassando l’assemblea e i comitati che chiedevano con chiarezza di destinare i soldi direttamente ai cittadini e non agli enti locali". L’imolese Daniele Marchetti, consigliere regionale della Lega nonché capogruppo del Carroccio in Comune, è critico sul progetto di legge approvato mercoledì dall’assemblea legislativa dell’ente di viale Aldo Moro a Bologna rispetto al quale la Lega ha espresso voto di astensione proprio a causa della bocciatura dell’emendamento con il quale si chiedeva appunto l’esclusione degli enti locali dai beneficiari dei fondi.

Soddisfazione, invece, arriva a seguito dell’annuncio sulle ordinanze anticipate dal commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che prevede di indennizzare imprese e famiglie, a seguito delle prime risorse prontamente stanziate per le opere di messa in sicurezza del territorio. "Il mio pensiero rimane fortemente rivolto alle popolazioni colpite, sia sul territorio Imolese che bolognese, dall’Appennino alla pianura – conclude Marchetti –. Queste comunità meritavano un’attenzione ben maggiore da parte della Regione, un’attenzione che noi garantiremo".