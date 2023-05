"La Regione doveva controllare meglio gli argini dei fiumi"

"Grave la totale mancanza di controllo da parte della Regione circa la presenza di tane di animali negli argini dei nostri corsi d’acqua. Le diverse rotture che si sono verificate nel territorio imolese, tra tutte quella del torrente Sillaro a Spazzate Sassatelli che potrebbe essere stata causata anche dalla presenza di tane, ci impongono una riflessione: il sistema va rivisto".

Così il leghista Daniele Marchetti. Pur sottolineando "la quantità straordinaria di acqua precipitata sul nostro territorio in poche ore", il consigliere regionale imolese sprona la Giunta del presidente Stefano Bonaccini a un cambio di passo.

Sempre dalle file del Carroccio, auspica un’autocritica del centrosinistra anche Simone Carapia. "Non si sono fatte manutenzioni da decenni – avverte il il consigliere comunale e metropolitano leghista –. Parliamo di argini crollati, di frane rattoppate senza interventi di rilievo e di strade dove si è seguita solo la manutenzione straordinaria".

Poi, da parte di Carapia, l’affondo indirizzato al sindaco Marco Panieri e al suo collega bolognese Matteo Lepore ("Se al governo ci fosse stato il centro sinistra sarebbero ancora lì ad applaudire e a cantarne le lodi dopo uno stanziamento da due miliardi"), nonché al parlamentare del centrosinistra Angelo Bonelli.

"I cittadini del territorio imolese martoriato dalle intemperie di questi giorni lo ringraziano per la presenza e vicinanza – è il commento ironico del leghista –. Fa strano che un deputato catapultato ed eletto in questo collegio dal Pd non si sia fatto ancora vedere sul territorio che lo ha portato a Montecitorio. Si sono visti cantanti, ministri e vice, segretari di partito; ma il deputato del territorio Bonelli no. Anzi, lo abbiamo visto in tv in qualche dibattito dove parlava di un territorio che forse non conosce neanche, ma gli ha consentito grazie al Partito democratico di essere eletto".