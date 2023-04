La Regione finanzia due progetti contro la violenza di genere

Sono due i progetti del territorio imolese (su 105 finanziati dalla Regione con 2,5 milioni) per promuovere le pari opportunità e contrastare la violenza di genere. Alle associazioni PerleDonne e Trama di Terre andranno infatti rispettivamente 32mila e 24mila euro.

L’associazione PerLeDonne ha presentato il progetto ‘Che radio di genere evolution’, che già in questi anni ha coinvolto il territorio e gli studenti dell’Alberghiero Scappi di Castel San Pietro per promuovere e sensibilizzare le comunità nei confronti di un linguaggio di genere, non discriminatorio e orientato alle pari opportunità, in ambito scolastico in primis e anche attraverso trasmissioni, interviste, dialoghi e confronti radiofonici rivolti al territorio.

Trama di Terre ha invece ottenuto il finanziamento per ‘Libere - Il nostro no ai matrimoni forzati’, un progetto che vedrà l’avvio di un osservatorio sui matrimoni forzati nell’area metropolitana di Bologna, percorsi di orientamento per le giovani donne che hanno subito o sono a rischio di violenza, la produzione e diffusione di materiale informativo e infine verrà realizzata formazione ad hoc, rivolta agli operatori dei servizi sociosanitari, scolastici, culturali, delle forze dell’ordine, delle associazioni e comunità di minori.

"Il bando della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere, rappresenta un’opportunità significativa per le realtà territoriali e la qualità delle loro progettualità – spiega la consigliera regionale Francesca Marchetti – Consolidare l’alleanza della rete istituzionale e associativa che opera nel territorio significa proseguire a costruire un territorio più inclusivo, equo e attento alle questioni di genere a partire dal coinvolgimento delle giovani generazioni. Educare al rispetto e alla parità di genere, fin dai banchi di scuola, approfondire la conoscenza delle questioni che riguardano le ragazze immigrate significa mettere al centro un lavoro di rete competente e sensibile".