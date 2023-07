"La Regione? Ha trovato una soluzione rapida"

"La scelta della Giunta regionale di riaprire la discarica ‘Tre Monti’, oltre a mettere la parola ‘fine’ a questo impianto nel 2024, offre una soluzione per contribuire alla gestione dell’emergenza rifiuti conseguente agli allagamenti in moltissime case, in particolare in Romagna". Così, dalle file della maggioranza, le consigliere comunali Bruna Gualandi e Francesca Degli Esposti, rispettivamente capogruppo e segretaria territoriale del Pd. "Il Governo nazionale ha voluto nascondersi dietro la burocrazia, restituendo alla Regione tutte le pratiche e scegliendo volutamente di non prendere una posizione in merito alla riapertura dell’impianto – è la lettura delle due esponenti Dem –. E la Giunta Regionale ha preso una decisione per poter dare risposte rapide ad un problema concreto e di difficile gestione". Da registrare la posizione di Azione, che a livello nazionale fa riferimento a Carlo Calenda: "Chiediamo un attento monitoraggio della situazione. Se il nostro sforzo significa aiutare i nostri vicini di casa ben venga; ma non a tutti i costi".