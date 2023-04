La Regione: "Sosterremo le aziende agricole"

È scattato anche in Emilia-Romagna l’allarme gelate tardive per le produzioni agricole. E, dopo il forte abbassamento delle temperature fino a sotto lo zero dell’altra notte, sono in corso accertamenti per verificare eventuali danni a frutta e ortaggi, con le piante fiorite e le verdure in campo particolarmente esposte.

"Siamo molto preoccupati di quanto avvenuto, gli uffici hanno immediatamente attivato una ricognizione su tutto il territorio regionale e se, come purtroppo ipotizziamo, ci saranno stati danni alle coltivazioni ci attiveremo come avvenuto nel 2020 e 2021, per fare richiesta di delimitazione e di deroga al Governo e al Parlamento a sostegno dei produttori colpiti", ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi.

Il ritorno del freddo, con aria polare proveniente dalla Norvegia per tutta questa settimana, si sta abbattendo su coltivazioni ingannate dal clima che si sono risvegliate prima del solito, con anche la maturazione in anticipo delle primizie che vengono bruciate dal gelo anomalo dopo un inverno caldo dal punto di vista climatologico e straordinariamente secco. In una zona come quell’Imolese, il gelo dell’altra notte ha colpito soprattutto l’area che già domenica era stata devastata dalla grandine (intorno a Sesto Imolese e a Ponte Massa). Le previsioni meteorologiche indicano oggi al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con progressivo aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale; domani precipitazioni irregolari.

Appreso del gelo notturno, le associazioni agricole hanno diffuso note dense di preoccupazione. La Cia si dice certa che "avremo un calo di produttività" per pesche, ciliegie, albiocche e segnala rischi anche per vigneti e "orticole a pieno campo". Confagricoltura segnala danni rilevanti anche per susini e kiwi e sottolinea che le albicocche sono state ‘bruciate’ per il 75%. Coldiretti da parte sua segnala che nei campi sono stati accesi i falò e attivati i ventilatori per rimescolare l’aria e addolcire il gelo. Ma i danni sono già tanti.