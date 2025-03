La Regione spinge Imola: "Circuito icona mondiale"

Il nuovo corso dell’Autodromo, accelerato dal ritorno della Formula 1 nel 2020 e suggellato da un calendario 2025 mai così ricco di appuntamenti come quello presentato l’altra mattina a Roma, convince anche la Regione. L’ente di viale Aldo Moro, che fino a qualche anno fa sembrava preferire Misano a Imola, si conferma oggi al fianco dell’Enzo e Dino Ferrari. Un sostegno importante, in vista di una battaglia, quella per tenere il Gran premio di Formula 1 in città anche in futuro, che si annuncia durissima.

"L’Autodromo è uno dei simboli dell’Emilia-Romagna nel mondo", afferma l’assessora regionale a Turismo, commercio e sport, Roberta Frisoni, a margine della presentazione del calendario eventi 2025 del circuito andata in scena come già accennato l’altro giorno a Roma, Palazzo Farnesina, sede del ministero degli Esteri. "L’Enzo e Dino Ferrari è un luogo in cui la passione per lo sport incontra quella per i motori tipica di questa terra e una tradizione illustre si salda con un presente fatto di capacità di innovare – aggiunge Frisoni –. Siamo orgogliosi che questo circuito così prestigioso sia stato scelto come strumento di promozione del Paese e dei suoi territori". Un riconoscimento che, nelle parole dell’assessora regionale, va anche a tutta la Motor Valley emiliano-romagnola e premia le nostre politiche per lo sport. E siamo orgogliosi – conclude Frisoni – di dare il nostro contributo, sostenendo alcuni appuntamenti sportivi di particolare prestigio (cinque milioni di euro l’anno solo per il Gp di F1, ndr) che arricchiranno il calendario 2025 dell’Autodromo. Appuntamenti che, sono certa, non mancheranno di richiamare appassionati da tutto il mondo".

La vede così anche Giammaria Manghi, coordinatore delle Politiche sportive della Regione, presente l’altra mattina a Roma in rappresentanza proprio dell’ente di viale Aldo Moro. "L’Enzo e Dino Ferrari è uno dei simboli della Motor Valley emiliano-romagnola e mondiale: un distretto unico al mondo, in cui la passione per i motori tipica di questa terra ha dato vita nel tempo ad un settore ad altissimo tasso di innovazione e ricerca tecnologica – afferma Manghi –. Forte di grandi marchi famosi nel mondo. Ma è anche uno dei luoghi che da sempre ospita manifestazioni sportive di altissimo livello. È con grande piacere dunque che accogliamo la scelta di individuare proprio nell’Autodromo un importante strumento di promozione del sistema Paese e delle sue eccellenze nel mondo".

Il calendario eventi 2025 del circuito è, anche secondo Manghi, "di particolare prestigio e richiamo", nonché la conferma del "ruolo straordinario che può avere lo sport per promuovere e valorizzare i territori". Il tutto "in una logica di sistema e di sinergia – conclude il coordinatore delle Politiche sportive di viale Aldo Moro – tra la Regione Emilia-Romagna, la città di Imola, il ministero degli Esteri e Istituto commercio estero".

e. a.