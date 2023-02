La replica del circuito: "Chiederemo i danni"

"Formula Imola conferma la volontà di realizzare l’evento il 23 maggio e, qualora Cc Lab Italia continui a non affrontare i veri temi organizzativi, si riserva di dare seguito alle dovute procedure giudiziali, a tutela della società, e ottenere il giusto risarcimento dei danni". È la replica, affidata a una nota, della Spa che gestisce l’attività dell’Autodromo, controllata al 100% da Con.Ami, in merito alla cancellazione del torneo ‘Tennis on the racetrack’ (nella foto, la presentazione nel gennaio 2022).

"Apprendiamo la decisione unilaterale di Cc Lab Italia di annullare l’evento in questione", osserva Formula Imola, che in qualità di partner della manifestazione (era stata creata una joint venture) sottolinea di aver "sempre proposto soluzioni organizzative e professionali in linea con il progetto ‘Tennis on the race track’, confermando la data del 23 maggio". Data che, secondo Formula Imola, "poteva certamente sfruttare la visibilità internazionale del precedente evento Gran premio di Formula 1" del 19-21 maggio.

A detta della Spa del circuito, è stata Cc Lab Italia che "ha rifiutato ogni confronto e ha deciso di rivolgersi al Tribunale di Bologna per ottenere un provvedimento di urgenza". Formula Imola, dal canto suo, assicura di aver "presentato con professionalità i progetti esecutivi, in linea con il format dell’evento, per realizzare gli allestimenti nei tempi utili, confidando nelle opportune scelte del Tribunale. Non vorremmo – concludono da Formula Imola – che l’infondata decisione di Cc Lab Italia sia stata dettata da altre motivazioni, compromettendo così definitivamente la realizzazione di evento di sicuro interesse per l’Autodromo".

Nel frattempo, divampa la polemica politica. "La figuraccia per il Comune è servita – attacca il capogruppo della Lega, Daniele Marchetti –. Nulla di nuovo, sia chiaro, poiché era evidente che l’iniziativa si sarebbe risolta in un disastro. Come è possibile, anche solo per un istante, pensare di organizzare un evento di tennis in date che, in parte, avrebbero potuto coincidere con un appuntamento mondiale come il Gran premio di Formula 1 come poi è stato? Imola da sempre è sinonimo di motori, di passione per la velocità, tanto che il suo circuito ha scritto e scrive da sempre le pagine più belle e importanti dello sport motoristico nazionale e internazionale".

Sempre dai banchi del Carroccio, Simone Carapia parla di "danno di immagine notevole per la nostra città dettato dall’incapacità di Formula Imola di gestire la situazione. Quando tirai fuori il problema – rivendica Carapia –, il presidente Gian Carlo Minardi cercò di rassicurare. E questi sono gli effetti e i risultati. Ci sarà una causa e, se Formula Imola sarà condannata, pagherà come al solito pantalone. Vi sembra serio gestire la più grande infrastruttura della città così ? Per questo motivo mi auguro che si prendano provvedimenti e non si faccia finta di non vedere perché parliamo sempre di danari pubblici. Il bancomat Con.Ami utilizzato da tutti non può essere sempre la panacea per tutti i mali del territorio".