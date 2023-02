La riabilitazione tra le mura di casa Montecatone, ecco i video-tutorial

Si chiama ‘Care the life’ la collana di video-tutorial prodotta da Montecatone per aiutare i pazienti nel loro percorso di recupero. Del resto, affrontare la disabilità cronica a seguito di una lesione midollare è estremamente importante. E l’istituto, punto di riferimento nazionale, offre numerose risposte in regime di Day hospital e ambulatoriale. Ma è a casa che parte di questo programma può diventare determinante per un pieno recupero.

"Ecco perché abbiamo preparato, assieme ad alcune fisioterapiste e alla comunicazione dell’ospedale, una collana di video tutorial che aiuteranno i pazienti ad affrontare alcuni aspetti della cronicità – spiega Davide Villa, direttore del Day hospital di Montecatone – affinché chi è affetto da mielolesione impari a prendersi cura di sé stesso". Nelle clip, sottolinea ancora Villa, "i pazienti potranno trovare gli strumenti per mantenersi in buona forma fisica e prevenire futuri problemi".

Due gli argomenti: postura, cioè la posizione e la funzionalità del tronco quando seduti in carrozzina e funzionalità delle spalle e degli arti superiori; il percorso sarà lo stesso per ciascun argomento: autovalutazione, recupero della elasticità ed articolarità, esercizi di potenziamento della muscolatura e una seduta di allenamento per quel determinato distretto corporeo.

"Prendersi cura di se stessi con regolarità è fondamentale e le clip – ricordano da Montecatone – sono un’ottima guida alla routine quotidiana per poter incidere efficacemente sulla vita, ridurre i dolori e per far sentire i pazienti più adeguati rispetto alle attività di tutti i giorni".

Il primo video, dal titolo ‘Autovalutazione globale e raccomandazioni’, affronta la postura in carrozzina e dà indicazioni per valutare com’è l’equilibrio, oltre alle posizioni e agli accorgimenti per eseguire i vari esercizi in sicurezza.

Il 23 febbraio saranno disponibili alla visione su sito e social gli esercizi sul tronco e l’importanza di raggiungere e mantenere un buon controllo per poter svolgere le varie attività della vita quotidiana correttamente. Dal 9 marzo gli esercizi sull’arto superiore e le spalle, per raggiungere e mantenere una buona forza, mantenere le corrette lunghezze muscolari, monitorare costantemente il range articolare ai vari fulcri e soprattutto imparare ad usare le braccia in maniera corretta per evitare eccessivi sovraccarichi

La collana, interamente autoprodotta dall’Istituto, è stata realizzata con la collaborazione di alcuni pazienti di Montecatone e da un team composto, oltreché da Villa, da Sandra Zardi, coordinatrice dell’area riabilitativa dell’istituto, dalle fisioterapiste Paola Santi e Monica Comandelli e da Vito Colamarino e Massimo Boni (Comunicazione).