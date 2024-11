La ricetta di Castellari:: "Puntare sull’innovazione". E domani torna de Pascale

Ultima settimana di campagna elettorale anche per il candidato del Pd imolese all’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Fabrizio Castellari. L’attuale vicesindaco, che in caso di elezione in Regione dovrà lasciare la Giunta comunale, negli interventi di questi giorni sta abbinando il tema del lavoro a quello dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile.

"Viviamo in un territorio dove lavoro e imprese sono due facce della stessa medaglia – è il pensiero di Castellari –. Vogliamo supportare un tessuto economico già forte e ricco, per portare sul territorio nuove imprese e nuovo lavoro stabile, ben remunerato e sicuro. Il territorio dev’essere soggetto attivo della transizione ecologica, energetica e tecnologica, continuando a promuovere l’innovazione nell’attuale distretto produttivo, meccatronico e dell’automazione, nel comparto agricolo e terziario, con nuovi investimenti".

E ancora: "Di generazione in generazione trasmettiamo il valore del saper fare come un lascito prezioso. Per questa ragione, non possiamo stare fermi. Dobbiamo attivamente affrontare e non subire i cambiamenti del prossimo futuro. Una rivoluzione tecnologica, ecologica e sociale spaventa solo nel momento in cui viene affrontata improvvisando. Un metodo che non ci appartiene".

Da qui, secondo Castellari, la necessità della politica di anticipare le mosse. "Dobbiamo sapere oggi ciò che servirà domani: politiche pubbliche mirate, che rendano il nostro territorio un luogo in cui le imprese possano investire e innovare – conclude il candidato Dem –, generando lavoro stabile, equamente remunerato e di qualità".

Per il rush finale in vista della chiusura della campagna elettorale tornerà in città anche Michele de Pascale, candidato presidente della Regione sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, che domani alle 12 sarà al centro sociale La Tozzona per un pranzo di autofinanziamento assieme allo stesso Castellari e alla candidata capolista del Pd all’Assemblea legislativa, Irene Priolo.

"Il circondario deve essere rappresentato nel prossimo Consiglio regionale – le parole di de Pascale –. Il Partito democratico imolese ha fatto una scelta di grande forza, che conosce benissimo questo territorio: quella di Castellari è una scelta assolutamente intelligente per essere rappresentati in regione per la produzione agricola, per le grandi eccellenze delle imprese e per la sanità imolese che vogliamo rafforzare e mettere sempre di più al centro di tutto un progetto per l’Emilia-Romagna".