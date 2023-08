La rimonta di Ortopedia "Ora numeri pre-Covid"

Anche l’Ortopedia, così come la Chirurgia generale, si lascia alle spalle il periodo pandemico e torna a operare a pieno regime. "Tutte le attività istituzionali, che nei due anni precedenti avevano subito un inevitabile ma parziale rallentamento, mostrano oggi un completo recupero", sottolineano infatti dall’Ausl. I numeri, dunque. Nei primi cinque mesi di quest’anno, i ricoveri sono stati quasi il 13% in più rispetto al 2022, mentre sono diminuite del 2% le giornate di degenza. E questo significa che il recupero post-operatorio dei pazienti è stato più rapido, gli interventi chirurgici ordinari sono aumentati dell’11%, quelli in Day Surgery del 90% e quelli ambulatoriali del 142%. L’offerta ambulatoriale è aumentata del 15% ed oggi soddisfa al 100% le richieste di prima visita entro i 30 giorni. "Il periodo pandemico è stato indubbiamente complicato, ma ormai è tutto alle spalle, siamo in un una nuova fase e le ultime rilevazioni confermano i risultati positivi del nostro impegno quotidiano che ci sta progressivamente permettendo di ritornare alle performance del 2019 – spiega il direttore di Ortopedia e traumatologia, Carlo Impallomeni, messinese di nascita, ma imolese di adozione, che guida il reparto dal 2016 –. La nostra unità operativa ha una solida tradizione di eccellenza, grazie alle competenze maturate dal nostro team, formato da un giusto mix tra personale giovane, pieno di entusiasmo e desideroso di affermarsi e superspecialisti senior".

Il reparto imolese è infatti da tempo un punto di riferimento importante per quanto riguarda la chirurgia protesica dell’anca, del ginocchio, per la chirurgia funzionale del piede. Negli ultimi anni, grazie alle competenze specifiche di alcuni componenti dell’équipe, si è specializzato anche nella chirurgia della mano. Inoltre è una delle strutture regionali con la miglior performance di tempestività per gli interventi sulle fratture di femore negli anziani.

"A Imola operiamo entro 48 ore la frattura di femore nelle persone con più di 65 anni in oltre il 90% dei casi (la media regionale è del 73%) – sottolinea Impallomeni –. Questo indicatore nazionale, che viene rilevato annualmente ed è uno dei principali del ‘Piano esiti’ con cui si valutano le strutture ospedaliere, oltre a rappresentare la capacità organizzativa di un reparto e di un blocco operatorio, è una garanzia per il paziente. È comprovato da numerosi studi che, in questi casi, un intervento rapido dopo la diagnosi migliora notevolmente il benessere del paziente, il loro recupero funzionale e riduce le possibili complicanze".