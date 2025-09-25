La rinascita della Ciclovia . Il Circondario affida nuovi studi. Altra tappa verso il progetto

Prosegue, tra difficoltà e rallentamenti, l’iter per la messa in sicurezza e il ripristino della Ciclovia del Santerno, uno dei percorsi più suggestivi della Vallata e tra i più colpiti dall’alluvione del 2023. Il Circondario ha affidato nei giorni scorsi alla società Intergeo, con sede a Serravalle (San Marino), l’esecuzione delle indagini geognostiche necessarie al progetto, per un importo complessivo di oltre 40mila euro.

Si tratta di rilevazioni e analisi sul terreno e sul sottosuolo, indispensabili per valutare la stabilità dei versanti e la sicurezza dei tracciati: prove, carotaggi e verifiche che consentono di definire le condizioni geotecniche e strutturali dell’area interessata dagli interventi. Solo sulla base di questi dati tecnici sarà infatti possibile portare avanti la progettazione esecutiva e avviare i cantieri.

L’affidamento a Intergeo, individuata dopo richiesta di preventivi a quattro ditte (con due offerte pervenute), rappresenta un passaggio ulteriore di un percorso avviato già nel 2024. Lo scorso anno erano stati infatti affidati i servizi di progettazione architettonica, di coordinamento della sicurezza e di direzione lavori (luglio 2024), oltre alla progettazione strutturale e geotecnica e alla direzione lavori strutturali (sempre luglio 2024). Nel settembre 2024 erano poi partiti i lavori di contenimento della vegetazione necessari ai rilievi, seguiti nell’estate appena conclusa da ulteriori attività di pulizia delle scarpate.

A maggio di quest’anno, la Giunta ha inoltre approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, fissando le linee di intervento entro il quadro economico complessivo da 2 milioni di euro, di cui 1,2 milioni destinati ai lavori e 800mila a somme accessorie e spese tecniche.

L’affidamento per l’esecuzione delle indagini geognostiche è interamente coperto dal finanziamento disposto dal Commissario straordinario alla ricostruzione. Dopo i vari ritardi del passato (l’opera avrebbe dovuto essere già pronta), nell’ultimo Documento unico di programmazione del Circondario viene messo nero su bianco che "l’obiettivo dichiarato è affidare i lavori entro l’inizio del 2026 e procedere alla riapertura progressiva dei tratti, compatibilmente con i finanziamenti disponibili e le priorità di sicurezza".