Estate, niente vacanze

Matteo Naccari
Estate, niente vacanze
Imola
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
GrandineIncidente A1Olio 2025Elezioni Marche Vasco Rossi bigliettiMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaLa rinascita della Ciclovia . Il Circondario affida nuovi studi. Altra tappa verso il progetto
25 set 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Imola
  3. Cronaca
  4. La rinascita della Ciclovia . Il Circondario affida nuovi studi. Altra tappa verso il progetto

La rinascita della Ciclovia . Il Circondario affida nuovi studi. Altra tappa verso il progetto

Disposte indagini sulla composizione del terreno, appalto da 40mila euro alla società Intergeo. Gli approfondimenti sono coperti dai finanziamenti disposti dalla struttura commissariale.

La Ciclovia del Santerno è stata gravemente danneggiata dall’alluvione

La Ciclovia del Santerno è stata gravemente danneggiata dall’alluvione

Per approfondire:

Prosegue, tra difficoltà e rallentamenti, l’iter per la messa in sicurezza e il ripristino della Ciclovia del Santerno, uno dei percorsi più suggestivi della Vallata e tra i più colpiti dall’alluvione del 2023. Il Circondario ha affidato nei giorni scorsi alla società Intergeo, con sede a Serravalle (San Marino), l’esecuzione delle indagini geognostiche necessarie al progetto, per un importo complessivo di oltre 40mila euro.

Si tratta di rilevazioni e analisi sul terreno e sul sottosuolo, indispensabili per valutare la stabilità dei versanti e la sicurezza dei tracciati: prove, carotaggi e verifiche che consentono di definire le condizioni geotecniche e strutturali dell’area interessata dagli interventi. Solo sulla base di questi dati tecnici sarà infatti possibile portare avanti la progettazione esecutiva e avviare i cantieri.

L’affidamento a Intergeo, individuata dopo richiesta di preventivi a quattro ditte (con due offerte pervenute), rappresenta un passaggio ulteriore di un percorso avviato già nel 2024. Lo scorso anno erano stati infatti affidati i servizi di progettazione architettonica, di coordinamento della sicurezza e di direzione lavori (luglio 2024), oltre alla progettazione strutturale e geotecnica e alla direzione lavori strutturali (sempre luglio 2024). Nel settembre 2024 erano poi partiti i lavori di contenimento della vegetazione necessari ai rilievi, seguiti nell’estate appena conclusa da ulteriori attività di pulizia delle scarpate.

A maggio di quest’anno, la Giunta ha inoltre approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, fissando le linee di intervento entro il quadro economico complessivo da 2 milioni di euro, di cui 1,2 milioni destinati ai lavori e 800mila a somme accessorie e spese tecniche.

L’affidamento per l’esecuzione delle indagini geognostiche è interamente coperto dal finanziamento disposto dal Commissario straordinario alla ricostruzione. Dopo i vari ritardi del passato (l’opera avrebbe dovuto essere già pronta), nell’ultimo Documento unico di programmazione del Circondario viene messo nero su bianco che "l’obiettivo dichiarato è affidare i lavori entro l’inizio del 2026 e procedere alla riapertura progressiva dei tratti, compatibilmente con i finanziamenti disponibili e le priorità di sicurezza".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata