La rinuncia di Benedetto XV in un libro

Arriva a Castel San Pietro Terme “Codice Ratzinger”, il bestseller, tradotto in quattro lingue, del giornalista Andrea Cionci dedicato alla controversa questione dei “due papi”. Venerdì, alle 17,30, al bocciodromo di Osteria Grande, l’autore incontra i lettori per una conferenza su quello che ha definito “il perfetto congegno con cui papa Ratzinger ha difeso la Chiesa da un’aggressione interna”. I misteri sul papa emerito, del resto, non sono pochi: nella Declaratio con cui Benedetto XVI si “dimise” nel febbraio 2013, autorevoli latinisti individuarono subito errori e imperfezioni di sintassi, ma papa Ratzinger affermò pubblicamente, tre anni dopo: "Ho scritto la Declaratio in latino per non commettere errori". L’istituto del papato emerito, poi, giuridicamente non è mai esistito. Possibile che tali e tante stranezze provenissero da un teologo coltissimo e adamantino, nonché raffinato latinista? E se davvero papa Benedetto avesse voluto abdicare, perché continuare a vivere in Vaticano, vestendo la talare bianca giustificandosi col fatto di non avere "altri abiti disponibili", conservando il nome pontificale e altre prerogative da pontefice regnante? Dopo tre anni di studi, svolti attraverso più di 500 articoli su testate nazionali, Cionci configura uno scenario scioccante che, pure, non è stato smentito nemmeno da papa Ratzinger in persona quando gli ha inviato una lettera in risposta alla richiesta di un’intervista. "Attraverso una sottile forma di comunicazione– afferma l’autore – papa Benedetto ci ha fatto capire la ’sede totalmente impedita’ nella quale si fece inserire dai cardinali, grazie a un sapiente uso del latino e del diritto canonico". Ingresso a offerta libera, consigliabile prenotazione al 334-5499565.