La rivincita dell’autunno: "Sapori della nostra terra"

È color oro e arancio l’autunno del Gastarea di Castel San Pietro. Il Bistrot con vista sulle alberature di viale Terme che sorge accanto all’Anusca Palace Hotel e che proprio del Gruppo Anusca fa parte, ha svelato nei giorni scorsi il menù che accompagnerà i prossimi mesi del ristorante che si è regalato una ventata di novità non soltanto in cucina, ma anche in parte nella sua veste. Al piano inferiore, infatti, il Gastarea ha da qualche settimana a questa parte completato il rinnovamento della sala che ospita eventi e ricevimenti, spruzzando di ondeggianti colori pastello le pareti, e ottimizzando l’acustica della stanza. Il rinnovamento si può definire invece totale per quanto riguarda la cucina del Bistrot.

A quasi un anno dal suo arrivo in riva al Sillaro, infatti, come ha avuto modo di anticipare Stefano Iseppi, amministratore delegato delle Terme e vero deus ex machina del ristorante, "questo menù autunnale lo possiamo definire il primo elaborato nella sua completezza dal nostro chef Raffaele De Martino. Dentro questo menù c’è la sua esperienza, la sua identità", un’identità peraltro perfettamente in sincrono con quella che Iseppi ha voluto dare negli anni al Gastarea, quella di un ristorante "che non segue il lusso esasperato ma che vuol essere anche distante dalla banalità".

Un ristorante perfettamente riconoscibile, insomma, anche per la ricerca continua di una cucina "che punta sui prodotti del territorio, selezionati da tanti piccoli produttori-fornitori che vanno da Langhirano, tra le località regionali più apprezzate per il prosciutto, fino a Cesenatico, da dove ci arriva il pescato fresco". E a proposito di mare, dolce è stato il naufragar tra le portate autunnali proposte in anteprima dallo chef campano De Martino, che ha scelto di far salpare il menù autunnale da un Tataki di cinghiale affumicato accompagnato da radicchio, uva e pinoli, per poi riassumere un’intera stagione, coi suoi sapori e i suoi colori, nei tortelli con sfoglia alle castagne ripieni di zucca. Da buon napoletano, De Martino non ha voluto rinunciare al pesce come secondo piatto, col "Mare in zuppetta, pac-choi e lemon grass" seguito poi dal dessert, una tutt’altro che banale torta di carota con arance e fava Tonka.

Claudio Bolognesi