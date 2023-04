La Rocca come non l’avete mai vista Il monumento ricostruito in 3D

Il monumento simbolo della città come non lo avete mai visto. L’esperienza di visita alla Rocca sforzesca si aggiorna. E si ampia con un’importante innovazione tutta orientata al digitale e alla multimedialità. In questi giorni, infatti, i musei civici hanno aperto al pubblico una nuova sala multimediale all’inizio del percorso museale della fortezza. Qui i visitatori avranno la possibilità di ripercorrerne la storia attraverso la proiezione di un filmato che racconta le varie fasi della sua evoluzione, dalla fondazione ai giorni nostri, realizzato con le più moderne tecniche di ricostruzione in 3D e di ripresa tramite droni.

Frutto di un lungo lavoro che ha coinvolto diverse professionalità specializzate non solo nella modellazione digitale, ma anche nell’indagine storica, architettonica e archeologica, nella regia e nello storytelling, il nuovo video ricostruttivo della Rocca è stato curato da Diego Galizzi, direttore dei musei imolesi, con il contributo di Laura Mazzini del servizio musei, di Andrea Vanni Desideri e di Silvia Leporatti. La parte dell’animazione 3D e di video editing è stata svolta invece da Andrea Lippi della ditta Digitalismi di Empoli.

In circa dieci minuti di filmato sarà possibile ammirare la ricostruzione virtuale della Imola duecentesca, all’alba cioè della costruzione della Rocca, del primo fortilizio urbano voluto dai bolognesi essenzialmente per affermare il loro dominio politico sulla città, dei lavori di potenziamento voluti prima da Galeazzo Maria Sforza e successivamente da Girolamo Riario e da Cesare Borgia, fino ad epoche più recenti in cui il monumento è sempre più stato utilizzato come carcere.

"Abbiamo voluto dare una risposta alla fame di conoscenza del pubblico rispetto a questo monumento straordinario – commenta Galizzi –, la cui formidabile storia non è mai stata pienamente raccontata ai visitatori e forse non è così nota agli stessi imolesi".

Il video, oltre che nella sala appositamente allestita, sarà presto visualizzabile anche online all’interno del canale YouTube dei musei civici. Ma il consiglio è di andarlo a visionare in Rocca, dove grazie a un grande schermo UltraHd si può godere del filmato con sorprendente resa di dettagli e di realismo.

"Apriamo questo nuovo servizio museale all’insegna dell’innovazione tecnologica – commenta l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi – nella convinzione che le nuove forme di promozione culturale debbano necessariamente parlare un linguaggio contemporaneo, coinvolgente e attento alle mutate modalità di fruizione".