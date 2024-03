La Rocca pronta per i lavori . Parte il trasloco degli arredi: "Ma il cinema estivo ci sarà"

Vetrine, pannelli, bancone della biglietteria: il trasloco degli arredi, all’interno della Rocca sforzesca, è iniziato.

Il monumento simbolo della città, da tempo bisognoso di un accurato restyling, va consegnato al cantiere che partirà tra pochi giorni. Così ieri mattina operatori di una ditta incaricata dal Comune e tecnici di Imola Musei erano impegnati nelle necessarie operazioni di sgombero e messa in sicurezza dei reperti storici e artistici.

La Rocca resterà chiusa per diversi mesi. I lavori – affidati a Cims per 3,5 milioni più Iva – andranno avanti fino al 2025. Cosa succederà nel frattempo? Il tradizionale cinema estivo sotto le stelle, per esempio, ci sarà? A quanto pare, sì.

"Nel contratto tra Area Blu e Cims è indicato che le parti concordano che durante l’estate sarà garantita l’attività di cinema estivo – ricorda l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. Stiamo facendo i sopralluoghi per capire come rendere compatibile cantiere e cinema. E Cims sta dando la massima disponibilità".

Prematuro invece parlare dello spettacolo pirotecnico della notte di San Silvestro, tornato a illuminare la Rocca lo scorso 31 gennaio dopo tre anni di assenza. L’obiettivo resta quello di non pregiudicare i tempi dei lavori, perché com’è noto il Pnrr ha delle scadenze (rigide) da rispettare. E quindi, vista la questione con gli occhi del Comune, l’avanzamento del cantiere ha la priorità. Il Municipio è comunque intenzionato a occuparsi della questione in autunno, assieme all’impresa incaricata di portare avanti i lavori.

"Siamo ormai giunti alla fase operativa di questo ambizioso progetto a cui stiamo lavorando, con tecnici e Soprintendenza, già da un paio di anni – ha sottolineato nei giorni scorsi l’assessore Gambi –. Siamo del resto convinti che una Rocca adeguatamente valorizzata potrà svolgere con maggior efficacia il suo naturale ruolo di centro culturale, di socialità e di aggregazione, sia per mezzo delle numerose attività culturali e museali che danno valore a questo importante monumento, sia per la sua capacità di attrarre negli spazi esterni manifestazioni culturali, storiche, musicali e di intrattenimento".

Nel dettaglio, i lavori interesseranno la riqualificazione delle aree esterne, dei cortili e degli spazi interni.

Previsto inoltre il rifacimento del tetto, il restauro dei camminamenti superiori e delle murature esterne. L’ultimo restauro della Rocca risale ormai agli anni Settanta.

Nei mesi scorsi, il Comune aveva investito anche sul fronte della multimedialità. Era infatti stata aperta al pubblico una nuova sala all’ingresso della Rocca dove i visitatori avevano la possibilità di ripercorrere la storia della fortezza attraverso la proiezione di un filmato che raccontava le varie fasi della sua evoluzione, dalla fondazione ai giorni nostri, realizzato con le più moderne tecniche di ricostruzione in 3D e di ripresa tramite droni. Circa dieci minuti di clip per ammirare la ricostruzione virtuale della Imola duecentesca, all’alba cioè della costruzione della Rocca, del primo fortilizio urbano voluto dai bolognesi essenzialmente per affermare il loro dominio politico sulla città, dei lavori di potenziamento, fino ad epoche più recenti in cui la fortezza è sempre più stata utilizzata come carcere.

"Ci rendiamo conto di perdere per diversi mesi uno dei contenitori culturali più attrattivi della città, ma i lavori consentiranno di rinnovare e arricchire gli spazi museali, e soprattutto di renderli accessibili in buona parte alle persone con disabilità – sono state invece le parole del direttore dei musei, Diego Galizzi –. Nel frattempo, stiamo lavorando all’allestimento di uno spazio al museo San Domenico che possa raccontare la storia della Rocca ai visitatori durante questo periodo di chiusura".