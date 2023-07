"La Ruggi sorride dopo i danni"

I cittadini imolesi affollano la piscina Ruggi e il loro ritorno segna una buona ripartenza della struttura comunale dopo i danni dell’alluvione. Questo

emerge dall’analisi di Lorenzo Muscari (nella foto), direttore dell’impianto sportivo. La piscina, riaperta al pubblico il 12 giugno, dodici giorni in ritardo dalla data di partenza iniziale a causa del maltempo che ha devastato la Romagna, è riuscita ad avere una buona

partenza per la stagione estiva.

"Nella sfortuna, i primi giorni di giugno non sono stati bellissimi quindi non abbiamo accusato troppo

il colpo", racconta Lorenzo Muscari. Nonostante questo imprevisto, infatti, complice il caldo e l’aumento di temperature, c’è stato un buon

afflusso di clienti, vecchi e nuovi.

"Noi abbiamo una clientela fissa come impianto sportivo – prosegue Muscari – , ma durante queste giornate abbiamo notato nuovi volti, che hanno determinato un maggiore flusso di clientela rispetto al periodo di giugno dello scorso anno".

Ma cosa porta i cittadini

a preferire la piscina piuttosto che il mare?

Le cause, secondo Muscari, sono economiche, cioè

legate agli aumenti dei servizi in Riviera, ma anche

per le remore dei turisti dovute all’alluvione

che ha colpito la Romagna.

"I clienti, venendo presso la nostra struttura, risparmiano, evitano spostamenti e inquinamento

– conclude Muscari – Anche il nostro impianto

è stata vittima dell’inflazione, ma l’aumento

di costi è stato in centesimi, non in euro".

Aspetto che sicuramente ha giovato nel flusso

di persone. Per poter garantire un servizio migliore,

la piscina Ruggi è stata organizzata in modo tale da suddividere molte attività organizzate

nella struttura coperta e garantire uno spazio di maggiore relax nella piscina scoperta.

Francesca Pradelli