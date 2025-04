La Sagra del friggione. Sapori, balli e allegria. A Fabbrica è festa grande

Ha preso il via ieri, con il solito bagno di folla, l’edizione numero 37 della Sagra del Friggione di Fabbrica. Sette giorni da tutto esaurito, tra i tavoli del centro sociale di via del Santo nella frazione imolese, fino al 27 aprile e poi dal 9 all’11 maggio per celebrare la specialità soffritta a base di cipolla, pomodoro e prosciutto. Stand gastronomico al coperto aperto tutte le sere per cena dalle 19 e nei festivi pure a pranzo dalle 12 (dalle 11.30 modalità solo asporto per mezz’ora, ndr). Ricchissimo il programma delle iniziative di intrattenimento capace di mettere davvero tutti d’accordo. Oggi, dalle 13 alle 15 animazione per bambini poi, in serata, musica dal vivo con Beatrice Lenzi & Fabio Mazzini mentre domani spazio ai balli di liscio con Fortunato.

Il 27, dalle 13 alle 15, truccabimbi. Cartellone a fotocopia nella seconda parte della sagra in agenda a maggio: il 9 karaoke e piano-bar con Enrico & Elisa, il 10 liscio con Fabio e Loretta mentre l’11, a l’ora di pranzo, animazione per i più piccoli. "Tutto procede a gonfie vele per un canovaccio ormai collaudato che porta in dote tanto entusiasmo tra i volontari al lavoro – confida Gabriele Cantoni, presidente del centro sociale Fabbrica –. Sono state più di duemila le uova usate per impastare la sfoglia per dare forma a lunghe tagliatelle, da condire con ragù e scalogno, e gustosi tortelli. Ma, oltre al friggione, ci saranno pure polenta, strozzapreti agli asparagi, carne ai ferri, arrosticini di pecora e tanto altro".

Una forza lavoro da 90 persone, considerando l’intera rotazione del personale, con uno zoccolo duro di una quarantina di elementi. "I nostri volontari vanno dai 6 ai 90 anni di età per un appuntamento che coinvolge davvero tutta la frazione – aggiunge Cantoni –. Sostituita la tensostruttura temporanea con una nuovissima e fissa con telaio di legno. Un’area climatizzata e con pannelli fotovoltaici utilizzabile anche durante le stagioni più fredde. E’ stata una lunga maratona di lavoro per tanti nostri volontari ma abbiamo finito in tempo per l’inizio della sagra. Ora confidiamo nel pienone per ammortizzare le spese".

Una festa dal cuore grande: "Il 9 maggio saranno nostri graditi ospiti i ragazzi e le famiglie del centro occupazionale ‘La Tartaruga’ di Toscanella insieme alle autorità – conclude Cantoni -. Una bella serata che ci ripaga nel cuore di tutti gli sforzi fatti". Insomma, non resta che fare tappa a Fabbrica per gustarsi le tante prelibatezze e trascorrere qualche ora in allegria.