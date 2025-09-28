La Sagra del Marrone si avvicina. Quattro domeniche da vivere. E quest’anno c’è anche la musica

L’annata d’oro del comparto castanicolo locale traina anche i preparativi della 69esima Sagra del Marrone di Castel del Rio in agenda il 5, 12, 19 e 26 ottobre. Una festa che non ha bisogno di grandi presentazioni perché calamita da sempre migliaia di visitatori, e appassionati del prodotto tipico d’eccellenza, nell’alta vallata del Santerno. Ottime proposte gastronomiche, il fascino di una tradizione secolare con grandi riflessi sul tessuto economico e produttivo locale e tante iniziative di qualità. Tra queste, la novità del ‘Festival Suoni e Voci della Terra’. Una rassegna musicale dedicata alla grande canzone d’autore italiana realizzata dalla Pro Loco Alidosiana e dal municipio con la compartecipazione della Regione e della Rete Pro Loco Bologna Est. Tre gli appuntamenti con le sette note: l’omaggio a Lucio Dalla con titolo ‘Dalla Terra al Mare’ del 12, la tappa del tour regionale ‘E-Risalutami tuo fratello 2025’ con Marco Ligabue e Andrea Barbi del 19 e ‘Spirito e Blues’ del 26 per celebrare la straordinaria carriera di Zucchero Fornaciari. Tutti gli spettacoli, gratuiti, si terranno nel pomeriggio a partire dalle 14.30: "In quell’anfiteatro naturale, davvero molto suggestivo, posto sul lato di Palazzo Alidosi che guarda la piazza del paese – anticipa Paolo Franceschi, presidente della Pro Loco Alidosiana –. L’iniziativa è frutto di due percorsi compartecipati ai quali abbiamo aderito convinti dell’opportunità di abbinare a tradizione, gastronomia e tipicità una serie di approfondimenti sul cantautorato di casa nostra".

Chiacchiere in musica già collaudate lo scorso anno insieme alla premiata ditta composta da Ligabue e Barbi: "Con ottimi riscontri in termini di gradimento e tanti consensi da parte del pubblico – continua –. Un format di intrattenimento ideale per chi ha scelto di trascorrere una domenica all’insegna del gusto a Castel del Rio. Marroni di qualità super? Ci sono tutte le premesse giuste per una sagra da incorniciare". Immancabile il piatto artistico in ceramica per celebrare, con un centinaio di esemplari di due dimensioni, la manifestazione giunta ai suoi 70 anni di vita. Come da qualche tempo a questa parte, la realizzazione del ricercato capolavoro è stata affidata ad un fumettista assoldato dall’infaticabile Gabriele Bernabei. Stavolta è toccato a Marco ‘Ruspa’ Fontana tratteggiare la sagoma di spalle del compianto Magnus (Roberto Raviola, il re dei disegnatori delle vignette a balloons che negli anni Novanta si trasferì per in paese per realizzare un albo speciale di Tex, ndr) all’opera tra i castagni della zona. Per non parlare del calendario Alidosiano, con disegni di Giovanni Giorgi, che sarà distribuito ai residenti e venduto in qualche esemplare. Ma ci sarà anche il mercato, anzi tre: hobbisti e artigiani al lavoro nei dintorni di Palazzo Alidosi, marronai e agricoltori nel centro dell’abitato e bancarelle tradizionali in Piazza della Repubblica con un tratto della provinciale Montanara.