La Sagra del Marrone. Trekking tra i castagneti poi il pienone nel borgo

Inaugurazione coi fiocchi, e con tanti camminatori muniti di zaino in spalla, per il Sentiero del Marrone Igp di Castel del Rio. Complice la splendida giornata di sole di sabato scorso, e un clima quasi primaverile, molte persone hanno preso parte alla passeggiata d’esordio del tracciato ad anello di sette chilometri che unisce natura, cultura, storia e sapori.

Il modo migliore per scoprire le radici profonde di uno dei frutti tipici più noti dell’alta valle del Santerno: "Un percorso che racconta la nostra identità fatta di boschi, castagneti e gente che li ama e li custodisce – ha scritto soddisfatta sui social la consigliera alidosiana delegata al progetto Raffaella Cantagalli al termine dell’evento –. Il Marrone di Castel del Rio è molto più di un’eccellenza agricola: è una leva strategica per rinnovare le politiche di promozione turistica, valorizzare l’outdoor e il turismo lento. Ma anche per costruire una rete di esperienze in grado di unire tutta la collina rendendola sempre più attrattiva per camminatori viaggiatori, sportivi e famiglie in arrivo da ogni parte d’Italia".

Un itinerario da percorrere a piedi, con ritrovo in località Le Selve, tra castagneti secolari, borghi medievali e paesaggi suggestivi al confine tra Toscana e Romagna. L’iniziativa, promossa dal municipio locale con la collaborazione della guida ambientale escursionistica Stefano Schiassi, It.a.cà – Festival del Turismo Responsabile, Consorzio dei Castanicoltori di Castel del Rio e de ‘Il Regno del Marrone’, verrà replicata nella mattinata del prossimo 26 ottobre con informazioni e iscrizioni già disponibili sul portale web di IF Imola Faenza Tourism Company: "Un passo alla volta, costruiamo un modo nuovo di vivere e raccontare la nostra terra – ha rimarcato la Cantagalli –. Camminando a passo lento, si percorre la storia e si percepisce quanto siano forti le tradizioni e importante il lavoro di custodia di questi luoghi unici al mondo. Il sentiero è pensato anche per le famiglie e i camminatori amatoriali e può essere utilizzato durante tutto l’anno". Presente alla camminata anche il consigliere regionale Fabrizio Castellari.

Intanto nel cuore del paese, per la seconda domenica consecutiva, ma si proseguirà anche il 19 e il 26 del mese, ha registrato il pienone di gente anche la Sagra del Marrone. Dalle ottime proposte gastronomiche, a base del celebre frutto del castagno, distribuite all’altezza dello stand gastronomico targato Pro Loco Alidosiana, alla passeggiata tra le bancarelle del mercato con prodotti agricoli, creazioni di hobbisti e generi vari. Senza dimenticare i consensi raccolti dall’omaggio in musica ‘Dalla Terra al Mare’ tributato a Lucio Dalla, tappa d’apertura di quel ‘Festival Suoni e Voci della Terra’ che il 19 porterà a Castel del Rio il tour regionale ‘E-Risalutami tuo fratello 2025’ con Marco Ligabue e Andrea Barbi. Un appuntamento da non perdere prima del gran finale del 26 con ‘Spirito e Blues’ per celebrare la carriera di Zucchero Fornaciari.

