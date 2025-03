La Sagra del Raviolo. Record di pubblico per il centenario: "Un’edizione storica"

Un centenario da ricordare. E’ andata in archivio alla voce successo l’edizione numero 100 della Sagra del Raviolo di Casalfiumanese che ha richiamato in vallata migliaia di persone fin dalla metà mattina di domenica scorsa. Già perché sono stati ben 400 i partecipanti al via della corsa agonistica ‘Raviolo Trail’ che ha aperto i festeggiamenti, dopo i positivi riscontri della ‘Notte prima del Raviolo’ di sabato nonostante il meteo incerto, in una giornata baciata dal sole. Polverizzati i 17 quintali di ravioli, con tanti lanci dalla torre civica di Piazza Cavalli dove ha fatto capolino pure la prima lanciatrice donna della storia della manifestazione, e navette bus a flusso continuo per risalire i tornanti che dalla provinciale Montanara portano al centro storico dell’abitato. "Una sagra che è già nella storia – hanno detto dalla Pro Loco di Casalfiumanese, cuore pulsante dell’organizzazione insieme al municipio –. Tantissima gente, con gruppi in arrivo anche da Rimini e Reggio Emilia, e stand presi d’assalto. I gadget del centenario? Andati a ruba. I libri ed i piatti celebrativi sono ormai introvabili". Tanti gli spunti di interesse: dal ritorno sul palco del Conte Raviolone, figura simbolo della sagra, al concerto di Riccardo Fogli. Ma hanno fatto il pieno pure le tre mostre allestite per l’occasione e la postazione di Poste Italiane per l’annullo filatelico sulle due cartoline a tema. Tra i presenti anche il sindaco di Imola, Marco Panieri. "Grazie alle Proloco e alle polisportive di Sassoleone e San Martino in Pedriolo per lo straordinario impegno nella gestione della cucina e delle logistiche di ospitalità degli atleti che hanno preso parte al ‘Raviolo Trail’ – hanno aggiunto –. Uno splendido lavoro di squadra impreziosito dalla consueta collaborazione con le società Valsanterno 2009 e Sporting Valsanterno".