La Sagra del vino e della ciambella a caccia di foto degli anni ruggenti

A meno di un mese dal via della Sagra del Vino e della Ciambella di Castel Guelfo, in programma dal 27 al 29 giugno, proseguono senza sosta i preparativi. La manifestazione quest’anno avrà come tema portante il concetto di ‘Amarcord’.

Un termine dialettale che, oltre a richiamare il titolo del celebre film di Federico Fellini, focalizza l’idea di rispolverare qualche bel ricordo dei tempi passati, "con il tentativo di ritrovare, seppure in parte, quelle che sono state le attività e i significati più autentici legati alla genesi di un appuntamento che risale ad oltre 40 anni fa – ha scritto sui social il municipio di Castel Guelfo –. Anche se molte delle attrazioni che la caratterizzavano non potranno più essere riproposte, ci sono piccole sfide e giochi che potrebbero essere riattualizzati".

Così, da parte dell’ente è partita una suggestiva richiesta: "Ci piacerebbe recuperare anche alcune fotografie dei quattro decenni di vita della sagra per realizzare un foto racconto su pannelli – hanno annunciato –. Cerchiamo qualche vecchio scatto delle edizioni a partire dagli anni ‘80 in poi per creare un racconto per immagini". Le foto vanno trasmesse in posta elettronica alla biblioteca comunale fino al 6 giugno (biblioteca@comune.castelguelfo.bo.it).

Mattia Grandi