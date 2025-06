La Sagra del vino e della ciambella. Musica, mostre, sapori e spettacoli. Il paese festeggia le sue tradizioni

Manca sempre meno all’edizione numero 43 della Sagra del Vino e della Ciambella di Castel Guelfo in programma dal 27 al 29 giugno. L’evento ruota attorno alla degustazione di due specialità locali: gli ottimi vini e quel dolce, tanto semplice quanto gustoso, preparato con una ricetta ultracentenaria tramandata di generazione in generazione. Centro storico del paese emiliano vestito a festa tra chioschi, stand gastronomici, caffetterie, musica, spettacoli itineranti in piazza Zacchiroli e via Gramsci, banchi del mercato, mostre e negozi aperti. Ma anche sette punti di degustazione gratuita di vino delle cantine locali e della deliziosa ciambella. Un appuntamento capace di coinvolgere tutto il territorio che quest’anno vedrà la novità del tema portante dell’Amarcord. Già, un viaggio indietro nel tempo per rispolverare, almeno in parte, le attività ed i significati più autentici legati alla genesi della manifestazione. Le istantanee del passato, infatti, rimandano a giochi e sfide a squadre tra i torrioni del paese che saranno riproposte in versione più ridotta nel cortile di Palazzo Malvezzi Hercolani.

Una serie di piccole gare come quella della preparazione della ciambella e della sfoglia a mezzanotte. Si parte il 27 alle 19 dal piano terra del municipio con l’inaugurazione della mostra ‘Amarcord Sagra!’, tra scatti storici e cimeli, mentre al primo piano ecco l’esposizione ‘Castel Guelfo di Bologna: un paese che sta cambiando’. Musica dal vivo, spettacoli per bambini, dj set e un quarto d’ora prima della mezzanotte la contesa ‘La brazadela dagl’ong e tri’. I rappresentanti delle associazioni di volontariato e sportive locali verranno abbinati a un torrione e, a staffetta, parteciperanno alla sfida di preparazione della ciambella sotto l’occhio vigile di una giuria di qualità capitanata dal noto chef televisivo Beniamino Baleotti. Nel pomeriggio del giorno dopo, laboratorio di cucina per bimbi in via Mura, prove gratuite di skateboard e la rievocazione ‘Che Storia!’ delle 19 a Palazzo Malvezzi Hercolani. Ancora tanta musica, scuola di quad per i più piccoli e la gara finale ‘La Sfoglia di Mezzanotte’ per decretare il re dell’antica arte con il mattarello. Full immersion di domenica 29 al via fin dal mattino con la colazione ‘Alla nostra maniera’ in viale 2 Giugno poi il semaforo verde al 16° Motogiro ‘Ciambella e Mutor’. Giochi, incontro pubblico sul tema de ‘Il ricordo della Chiesa della Compagnia nella memoria di Castel Guelfo’, ricostruzione storica ‘La lavorazione della lana e l’arte del sarto’, musica, tombola e l’imperdibile show delle 20 in Piazzale Dante Alighieri con il grande Tullio Solenghi per la rassegna ‘Inside Castel Guelfo’. Una bella occasione per ascoltare dal vivo gli aneddoti di vita e di palco di uno dei più apprezzati artisti dello spettacolo italiano già protagonista de ‘Il Trio’ con Massimo Lopez ed Anna Marchesini.

Mattia Grandi