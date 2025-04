La Sagra della Piè Fritta ‘I Burdel’ conquistano la corsa dei somari. Boom di visitatori

Sfatato il tabù meteo, con il patema pioggia esorcizzato proprio nelle ultime ore, la 69°edizione della Sagra della Pié Fritta di Fontanelice ha fatto il pieno. La temperatura primaverile, con sprazzi di sole alternati a qualche nuvolone, ha favorito l’esodo in direzione della collina per trascorrere il giorno di Pasquetta all’insegna della tradizione. E fin dalla metà della mattinata di ieri è stato letteralmente prese d’assalto lo stand allestito dai volontari dell’associazione Sagra Pié Fritta per distribuire quei morbidi rombi di impasto rosolati nell’olio bollente. Stessa scena nei pressi del chiosco gastronomico, gestito dai ragazzi di Fiume diVino. Un’atmosfera resa ancora più suggestiva dalla colonna sonora itinerante de ‘I Musicanti della Bandessa’ di scena lungo le strade del centro storico di Fontanelice. Poi, nel primo pomeriggio, il pubblico si è spostato nel campo sportivo, ribattezzato come sempre ‘asinodromo’, per assistere alla celebre corsa dei somari. Tanta gente sugli spalti per una competizione goliardica, ma molto sentita tra gli abitanti, vinta dal rione Prato-Gesso con il somaro Gianni domato da ‘I Burdel’ davanti a quello di San Giovanni con Teresina e ‘I Rumagnòl’ e Posseggio-Santa Margherita con Mingò e ‘Gli sceicchi’. "Tante persone si sono date appuntamento a Fontanelice per passare un Lunedì dell’Angelo all’insegna del gusto e del divertimento – ha spiegato in serata, a corto di voce, Mario Giovannini al timone del comitato organizzatore della manifestazione –. Una bella conferma per la nostra sagra che, soprattutto con i favori del meteo, regala ogni volta uno spettacolo unico nel suo genere". E ancora: "Una festa a misura di famiglia per la gioia di grandi e piccini – ha aggiunto –. Quantitativi? Dodici i quintali di pasta trasformati in piadine fritte".

Mattia Grandi