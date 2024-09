La sala Magnus di palazzo Alidosi diventa scuola di ballo

Danze al castello. A Castel del Rio c’è una bella novità per chi sogna di imparare i passi dei balli più celebri al mondo. Già, perché nella Sala Magnus di Palazzo Alidosi, fulcro di tante attività ricreative e di intrattenimento del paese, è partita da qualche settimana una vera e propria scuola di ballo. Merito dell’intesa tra l’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Baldazzi e l’Asd Emotion Dance dei maestri Giuseppe De Bari e Milena Pedretti. Due nomi noti agli addetti ai lavori, tra le prime 24 coppie classificate alle Olimpiadi della Danza Sportiva ‘The World Games’, e alla platea alidosiana dopo le applaudite esibizioni durante alcune sagre del posto: "Con questa iniziativa abbiamo raccolto l’entusiasmo e la professionalità di due insegnanti di livello assoluto per ampliare l’offerta rivolta ai nostri cittadini – spiega il sindaco Baldazzi -. Così abbiamo messo a disposizione una struttura per sviluppare un progetto didattico e formativo per grandi e piccoli".

Sulla stessa lunghezza d’onda i docenti: "La scuola di ballo ‘Emotion Dance’ di Castel del Rio è affiliata alla sede centrale ‘Team Diablo’ di Molinella che, a sua volta, fa parte dell’Accademia Danza Sportiva con punti di riferimento in tutto il mondo – spiegano De Bari e Pedretti che si sono laureati campioni in carica dello ‘The Star Championship’ a Pieve di Cento nello scorso marzo -. Una realtà con più di 9mila iscritti e 150 atleti iridati". La parte didattica è divisa per fasce anagrafiche: corsi baby, impostati sul gioco e sull’apprendimento della coordinazione per bambini dai 3 ai 6 anni, poi kids e teen per imparare i primi passi di danza sportiva. Ma ci sono anche le lezioni per adulti di balli latino-americani, sociali e caraibici: "L’appuntamento a Palazzo Alidosi è in agenda una volta a settimana, tutti i pomeriggi del martedì, dalle 17 in poi – continuano i due -. La cornice scenica e storica prestigiosa è un autentico vanto. Castel del Rio potrebbe diventare il punto di avvio di una progettualità estesa a tutta la vallata del Santerno". Prima lezione di prova gratuita prima dell’iscrizione e possibilità di sessioni private: "L’inizio è molto promettente con una decina di bimbi e una quindicina di adulti presenti – concludono De Bari e Pedretti che ballano insieme da quattro anni (categoria Amatori, ndr) latino-americano a livello internazionale e sono stati finalisti di Coppa del Mondo e semifinalisti nel campionato iridato nel 2023 -. Il bilancio vero, però, si farà a metà ottobre con i numeri definitivi".