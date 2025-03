La sala Mazzanti in Legacoop. Omaggio a un anno dalla morte: "Resta un esempio per tutti noi"

Un anno dopo, il ricordo è più vivo che mai. Grande emozione ieri mattina nella sede di Legacoop, in via Togliatti, per l’intitolazione della sala riunioni a Raffaele Mazzanti, ex presidente dell’associazione scomparso a febbraio 2024 all’età di 70 anni a causa di un malore. Con il taglio del nastro affidato alla nipotina di Mazzanti, un’occasione per ricordare, assieme alla sua famiglia, lo stimatissimo cooperatore che aveva fortemente voluto e seguito passo passo nella sua realizzazione il progetto di ristrutturazione degli spazi in zona industriale nei quali Legacoop si è trasferita a fine 2023.

"Raffaele è stato un cooperatore convinto, che ha dedicato il suo impegno non solo alla cooperazione ma a tutti gli ambiti in cui ha portato il suo contributo – lo ricordano Carlo Alberto Gollini Paolo Mongardi, presidenti rispettivamente di Legacoop Imola e Asscooper –. Uomo semplice ma di grande dirittura morale, fedele alle sue origini e ai suoi ideali politici, dialogante e attivo nei confronti di istituzioni, enti e associazioni sociali, culturali, educative e del volontariato, promotore della solidarietà e del bene comune con una particolare attenzione ai giovani, ai quali ha sempre guardato con simpatia. Rimane un esempio per tutti noi".

Nato a Casalfiumanese nel 1953, storico militante di sinistra, Mazzanti era stato consigliere comunale prima nel suo paese e poi a Imola ormai molti anni fa. Sposato con Irene e papà di Giacomo, ha guidato la cooperativa edificatrice imolese Aurora Seconda dal 1995 fino al momento della pensione, a maggio del 2019. Prima, dal 1993 al 1996, era stato presidente della cooperativa Capri e, dal 1998 al 2002, vicepresidente del Credito cooperativo imolese. Dal 2002 al 2018 è stato vicepresidente di Primavera Srl, mentre dal 2014 al marzo del 2019 è stato numero due di Legacoop Imola. E ancora, dal 2001 al 2013, Mazzanti ha ricoperto l’incarico di consigliere Asscooper Consorzio Cooperativo. Dal 2002 a maggio 2019 è stato membro del Consiglio di amministrazione del Credito cooperativo ravennate e imolese e, dal 2013, anche presidente della Consulta dei soci.

Da ricordare anche i ruoli di Mazzanti come consigliere della Immobiliare Serraglio (dal 1996 ad aprile 2020), vice presidente della Anton Maria Valsalva srl (dal 2015 al 2022) e amministratore unico della società Gifra da giugno 2014 al 2020. Mazzanti era però soprattutto il presidente di Legacoop Imola (nominato a marzo 2019) e, da giugno 2020, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio (ma nel Cda di Palazzo Sersanti era entrato già nel 2014). Negli ultimi tempi, era anche presidente di Asscooper Consorzio Cooperativo e delle società immobiliari Igea e Diamantina.

A Mazzanti sono già stati intitolati, lo scorso anno, una sala all’interno della nuova Galleria della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, in piazza Matteotti, nonché il dispensario farmaceutico e il laboratorio didattico della scuola elementare di Sassoleone.