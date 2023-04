La sanità del futuro Il Pd batte un colpo: "Stati generali subito Difendere l’autonomia"

L’eco delle discussioni sull’autonomia dell’Ausl, che per settimane sono tornate a infiammare il dibattito pubblico, si è da poco spenta. Ma siccome il tema è di quelli che ciclicamente riaffiorano, e le mani di Bologna sull’Azienda sanitaria imolese sembrano sempre pronte ad allungarsi, il Pd prova a rimettersi al centro della discussione. E a dettare la linea, come si sarebbe detto una volta.

La direzione Dem annuncia infatti, attraverso una lunga nota diffusa ieri, di aver approvato un documento per "intraprendere un percorso partecipato sul futuro del sistema sanitario e socio-sanitario imolese". Dopo gli immancabili attacchi al governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni ("Ha proceduto a tagli della sanità pubblica e nega investimenti"), il Pd auspica un "forte coinvolgimento dei professionisti, delle associazione e della cittadinanza attiva".

In questa ottica, i Dem propongono che "i sindaci del Circondario, la Città metropolitana e la Regione convochino gli Stati generali della sanità imolese per discutere e condividere con le nostre comunità l’elaborazione di questo progetto e il processo attuativo pluriennale per realizzarlo".

Quali proposte, dunque, vanno messe in campo? "Tramontata l’idea di una Ausl unica metropolitana a cui è stato contrario, il Pd ritiene che l’autonomia dell’Azienda sanitaria imolese debba essere salvaguardata e valorizzata anche per il futuro", sottolinea il partito, dicendosi "favorevole alla creazione di un Nucleo tecnico di progetto a supporto della Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana, che valuti ogni ipotesi di integrazione operativa tra funzioni amministrative e logistiche e tra le reti cliniche in ambito metropolitano, salvaguardando l’autonomia dell’Ausl imolese".

I "punti fermi da cui partire" sono, secondo il Pd, "il consolidamento qualitativo" dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, nonché "il rafforzamento e l’autonomia del Distretto socio-sanitario". Nella lista c’è poi la creazione di un "nuovo rapporto della sanità imolese con l’Università di Bologna" e l’agognata collocazione di Montecatone "all’interno della proposta di riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico bolognesi per "creare un unico Irccs regionale polispecialistico, neuro-osseo-riabilitativo tra Montecatone, Bellaria e Rizzoli e dare vita ad un polo nazionale ed europeo del settore".

Il documento approvato dalla direzione del Pd imolese punta, infine, a un "consolidamento dell’assistenza primaria. Questo – osservano i Dem – grazie alla realizzazione di una nuova Casa della comunità a Imola e il potenziamento delle Case della comunità a Castel a San Pietro Terme, Medicina e Borgo Tossignano". Strutture, quelle appena citate, attraverso le quali "si garantisce prossimità ed equità di accesso ai servizi, accoglienza e presa in carico, continuità delle cure nel tempo – concludono dal Pd –, coinvolgimento delle comunità e delle sue forme di auto-organizzazione".