La sanità sotto la lente. Debiti, fornitori e spese: monito per Ausl-Regione

Debiti accumulati negli anni, pagamenti oltre i termini e spese superiori agli obiettivi regionali sono le principali criticità nel bilancio dell’Ausl. La Corte dei conti (Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna) ha esaminato nei giorni scorsi il consuntivo 2023 dell’Azienda sanitaria, chiuso in equilibrio a fronte di una previsione di perdita di oltre 33 milioni.

Una verifica ordinaria, che in buona sostanza promuove l’operato dell’Ausl e riconoscimento i miglioramenti rispetto al 2022, ma ha come effetto anche quello di metterne in guardia i vertici e di infilare una serie di raccomandazioni rivolte alla Regione. Un monito da non sottovalutare, in vista del futuro, quando l’ente di viale Aldo Moro sarà chiamato a ripianare (assieme allo Stato) il buco da 37,6 milioni di euro con il quale l’Azienda sanitaria imolese ha preventivato di chiudere il bilancio di quest’anno.

Tra le principali osservazioni della Corte dei conti per il 2023 figura l’aumento dei debiti risalenti al 2019 e agli anni precedenti, pari a 3,48 milioni di euro, rispetto ai 2,46 milioni del 2022. Si tratta in larga parte di somme dovute a fornitori e ad altre aziende sanitarie pubbliche. La Corte sottolinea come l’Ausl abbia avviato nel 2024 un’attività di verifica e riconciliazione contabile per chiarire le partite ancora aperte e ridurre i cosiddetti debiti ‘vetusti’ nei bilanci successivi.

La tempestività dei pagamenti resta un altro punto di attenzione. Nel 2023, i pagamenti effettuati oltre i limiti previsti ammontano a 66,5 milioni di euro, comprensivi anche di fatture sospese per contestazioni contrattuali o forniture non conformi. L’Ausl, come rileva la Corte, ha introdotto un tavolo di monitoraggio e un cruscotto informatico interno per controllare i tempi di liquidazione e migliorare la tracciabilità dei flussi di pagamento.

Sul fronte della spesa sanitaria, la Corte registra scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati dalla Regione. Quella farmaceutica ospedaliera ha superato il limite di circa 168 mila euro, mentre quella per dispositivi medici è risultata superiore di 547mila euro all’obiettivo fissato. L’Ausl ha motivato tali scostamenti con l’avvio delle attività di chirurgia robotica e con l’incremento dell’attività operatoria complessiva. La Corte riconosce il contesto di ripresa post-pandemica, ma invita a mantenere il monitoraggio e a migliorare il controllo della spesa, richiamando anche la Regione a vigilare sul rispetto dei limiti di budget fissati a livello territoriale. Nel campo dei servizi e delle consulenze, la Corte invita l’Ausl a limitare gli incarichi esterni non strettamente necessari, privilegiando l’utilizzo di personale interno. L’Azienda ha spiegato che alcuni affidamenti si sono resi indispensabili per fronteggiare temporanee carenze di personale, soprattutto nei servizi tecnici e logistici.

Alla luce di quanto sopra, la Corte dei conti dispone che l’Ausl di Imola "si conformi alle indicazioni" fornite e che la Regione "assicuri l’osservanza delle stesse" in materia di debiti pregressi, pagamenti delle fatture, spesa farmaceutica e consulenze.