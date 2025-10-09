La scienza al centro. Dai libri alle aule grazie all’idea di Hera. La festa per i 20 anni

A Imola la scienza non resta chiusa nei libri, ma entra direttamente nelle aule. Anche quest’anno gli studenti degli istituti superiori del territorio potranno partecipare a ’Un pozzo di scienza’, il programma di divulgazione promosso dal Gruppo Hera che compie vent’anni. Dal 2007 a oggi ha coinvolto complessivamente 200mila ragazzi, di cui circa 15.000 solo nella scorsa edizione, oltre 800 dei quali a Imola. Numeri che confermano come l’iniziativa sia ormai un punto di riferimento per le scuole emiliano-romagnole e, in particolare, per la città, capace di accendere curiosità e spirito critico sui temi dell’innovazione e della sostenibilità.

L’edizione 2025-2026 porta un titolo eloquente: "Oltre il limite – Guidare il cambiamento". Il catalogo delle proposte è ricco: più di 40 attività, tra laboratori scientifici, conferenze, spettacoli teatrali e workshop, sia in presenza che online. Obiettivo: stimolare il pensiero critico e la curiosità scientifica dei ragazzi, trasformandoli in protagonisti di una transizione consapevole verso stili di vita più sostenibili.

Per celebrare i suoi vent’anni, il progetto propone alcune novità. Tra queste, lo spettacolo itinerante Stardust – Polvere di stelle, che farà tappa in diverse città emiliano-romagnole per raccontare con un linguaggio fatto di musica, poesia e dati scientifici l’impatto dell’uomo sul pianeta. A fianco, un inedito workshop dal titolo La scienza si fa Pop!, pensato per esplorare i nuovi linguaggi della divulgazione.

Il ventennale sarà arricchito anche dalla presenza di personalità di rilievo. Il filosofo della scienza Telmo Pievani porterà l’attenzione sull’importanza di rendere accessibili a tutti le conoscenze complesse. Il giornalista Riccardo Iacona metterà in guardia contro le manipolazioni dell’informazione, mentre il chimico e divulgatore Nicola Armaroli offrirà un quadro delle sfide della transizione energetica. Grazie alle collaborazioni con le Università di Bologna, Ferrara e Modena-Reggio Emilia, nelle classi entreranno inoltre ricercatori impegnati in progetti di ricerca strettamente legati al territorio.

Per gli studenti imolesi sarà quindi un’occasione di confronto diretto con chi fa scienza ogni giorno, ma anche la possibilità di vivere esperienze fuori dall’aula: sono in programma visite a centri di ricerca d’eccellenza, come il Tecnopolo di Ravenna, agli impianti del Gruppo Hera e attività di Citizen Science focalizzate sulla salute del suolo.

Tutte le iniziative, sottolinea Hera, sono pensate come percorsi di Educazione Civica e perfettamente integrabili nella programmazione scolastica. Le iscrizioni per le scuole resteranno aperte fino al 4 novembre sul sito del Gruppo Hera.