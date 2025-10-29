La scuola al centro. Successo open day. Oltre 3.500 presenti

Un fiume di studenti e famiglie ha invaso l’istituto Luigi Orsini, in Pedagna, per la ‘Giornata dell’orientamento scolastico 2025-2026’. Oltre 3.500 partecipanti hanno preso parte, sabato scorso, all’appuntamento promosso dal Distretto per l’istruzione, la formazione e il lavoro del territorio imolese – Ciss/T, confermando l’importanza di un evento ormai divenuto punto di riferimento per chi si prepara alla scelta della scuola superiore. Nel grande ‘Open day territoriale’ erano presenti tutti gli istituti superiori del circondario imolese, insieme a scuole di Faenza, Forlì e Riolo Terme. Decine di stand hanno accolto genitori e ragazzi con docenti, studenti e materiali informativi, in un pomeriggio di incontri, curiosità e domande. L’obiettivo: aiutare i tredicenni a orientarsi tra i percorsi liceali, tecnici e professionali, e compiere una scelta consapevole. "È un passaggio cruciale, che richiede attenzione e accompagnamento – spiegano la sindaca delegata del Circondario, Francesca Marchetti, e l’assessora alla Scuola del Comune di Imola, Gianna Gambetti –. L’orientamento non è solo una tappa del percorso educativo, ma un processo continuo che aiuta a sviluppare autonomia e progettualità".

Le due amministratrici hanno sottolineato anche il valore dell’educazione ‘alla pari’, con gli studenti delle superiori impegnati ad affiancare i docenti nel presentare le proprie scuole ai più giovani. Presente all’incontro anche il consigliere regionale Fabrizio Castellari, che ha rimarcato il significato educativo e comunitario di un evento capace di unire scuole, famiglie e istituzioni. La Giornata di sabato si inserisce nel più ampio Progetto orientamento scolastico del Ciss/T, che proseguirà nei prossimi mesi con gli ‘open day’ organizzati da ciascun istituto e con attività di supporto anche per chi si avvia alla conclusione del ciclo di studi. "Accompagnare i ragazzi nella scelta – concludono Marchetti e Gambetti – significa investire nel futuro del nostro territorio. La grande partecipazione di sabato dimostra quanto la comunità creda in questo impegno condiviso".