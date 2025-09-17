La scuola del motorsport. I professionisti dei Gp a lezione in Autodromo

Il futuro del motorsport passa anche dalla scuola. E non da un istituto qualunque, ma da Mts – Motorsport technical school, realtà nata nel 2011 a Lesmo (Monza e Brianza) e oggi punto di riferimento internazionale nella formazione di tecnici e ingegneri delle corse. Dopo aver formato centinaia di professionisti ora impegnati nei paddock dei campionati più prestigiosi, la scuola compie un passo decisivo: da quest’anno i master in Race car engineer, Race bike engineer e Performance engineer (per aspiranti ingegneri di auto e moto da corsa e delle prestazioni) approdano all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Una scelta dal forte valore simbolico e strategico: portare la didattica nel cuore della Motor Valley, il distretto motoristico più famoso al mondo, significa offrire agli studenti l’occasione di vivere l’autenticità delle corse e di entrare in contatto diretto con aziende e team di altissimo livello. Non un trasferimento, ma un’espansione: la nuova sede affianca infatti quella storica di Monza e l’apertura straordinaria di Indianapolis, ampliando la rete Mts e raddoppiando le opportunità di crescita per giovani provenienti da tutta Italia.

Fondata da Eugenia Capanna, Mts ha sempre avuto un obiettivo preciso: unire teoria, pratica e simulazione per formare professionisti pronti a lavorare subito in pista. "L’evoluzione nel motorsport nasce dal connubio tra passione, formazione e praticità – sottolinea Capanna, attuale amministratrice delegata della scuola –. Con Imola non solo ampliamo i nostri orizzonti, ma offriamo agli studenti la possibilità di vivere l’autenticità del motorsport, facendo un passo decisivo verso il futuro delle competenze tecniche".

La cornice non poteva che essere l’Enzo e Dino Ferrari, luogo iconico capace di evocare imprese leggendarie e oggi più che mai laboratorio di innovazione. Un contesto ideale, come spiega Pietro Benvenuti, direttore generale dell’impianto: "L’arrivo di una realtà formativa di eccellenza come Mts è un’opportunità straordinaria non solo per i giovani, ma anche per il territorio e per l’intero ecosistema della Motor Valley. Crediamo molto nel valore della formazione, perché è da qui che nasce il futuro del motorsport: dai tecnici e dagli ingegneri che sapranno affrontare con competenza le sfide di domani. Questa collaborazione consolida ulteriormente la vocazione internazionale dell’Autodromo e rafforza la sua funzione di laboratorio permanente di crescita e innovazione".

La proposta di Mts non si limita a trasmettere conoscenze teoriche: i corsi permettono agli studenti di misurarsi direttamente con la realtà del paddock, attraverso esperienze pratiche e contatti diretti con professionisti del settore. Non a caso, molti ex allievi lavorano oggi in Formula 1, MotoGP, GT e nei campionati più competitivi al mondo. L’apertura a Imola rafforza questa missione, avvicinando la scuola a un bacino di giovani talenti del Centro e Sud Italia che potranno così accedere più facilmente a una formazione di eccellenza.

Il nuovo hub educativo consolida inoltre un percorso di crescita che ha visto Mts espandersi dall’Autodromo di Monza fino a varcare l’oceano con Indianapolis. Imola rappresenta il tassello ideale per completare una mappa formativa sempre più internazionale, in grado di mettere in connessione studenti, tecnici e team oltre i confini nazionali.